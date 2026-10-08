Implantes cocleares: el Senado abre una instancia para evitar que el Clínicas quede fuera

Convocatoria

Un implante coclear es un dispositivo indicado para personas con pérdidas auditivas severas o profundas que no obtienen suficiente beneficio de audífonos convencionales. Su colocación exige evaluación, cirugía, programación y una rehabilitación prolongada. Por eso, la calidad del programa depende de la coordinación entre cirujanos, fonoaudiólogos, técnicos, familias y servicios de seguimiento.

El FNR tiene la responsabilidad de financiar procedimientos de medicina altamente especializada bajo criterios de calidad, evidencia y sostenibilidad. También debe garantizar que los prestadores cumplan requisitos y que los recursos se utilicen de forma adecuada. La comparecencia será una oportunidad para explicar si la decisión obedece a aspectos técnicos, baja actividad, costos, resultados o condiciones de acreditación.

La convocatoria del 3 de noviembre llega a tiempo para buscar alternativas. Podría examinarse un plan de mejora, una acreditación condicionada, acuerdos de complementación o una distribución diferente de casos. Antes del 30 de noviembre, las autoridades tienen la posibilidad de explicar, corregir o fundamentar la medida.