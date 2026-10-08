La Comisión de Salud del Senado resolvió convocar para el 3 de noviembre a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, a autoridades del Fondo Nacional de Recursos (FNR) y al Hospital de Clínicas. La citación es para analizar el anunciado cese del financiamiento de implantes cocleares en el hospital universitario, previsto para el 30 de noviembre.
Comisión de Salud citó a la ministra
Implantes cocleares: el Senado abre una instancia para evitar que el Clínicas quede fuera
Senado analiza una salida para garantizar que el Hospital de Clínicas pueda continuar realizando implantes cocleares y evitar que quede excluido del programa.