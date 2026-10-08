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Sociedad implantes cocleares | Clínicas | convocatoria

Comisión de Salud citó a la ministra

Implantes cocleares: el Senado abre una instancia para evitar que el Clínicas quede fuera

Senado analiza una salida para garantizar que el Hospital de Clínicas pueda continuar realizando implantes cocleares y evitar que quede excluido del programa.

Senado analiza solución para que Hospital de Clínicas siga realizando implantes cocleares.

Senado analiza solución para que Hospital de Clínicas siga realizando implantes cocleares.

 Foto: Gaston Britos / FocoUy
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En Uruguay, los implantes financiados por el FNR se realizan en el Hospital Británico y en el Clínicas. Si este último deja de recibir cobertura, quedaría un solo centro habilitado. La iniciativa fue planteada por el senador nacionalista Javier García a pesar de que los datos citados en el planteo parlamentario indican que en 2025 el Fondo financió 105 implantes: 104 se efectuaron en el Hospital Británico y uno en el Hospital de Clínicas.

El hospital universitario cumple una función que no puede medirse únicamente por el volumen anual de procedimientos. Allí se forman especialistas, se desarrollan equipos interdisciplinarios y se integran asistencia, docencia e investigación. La eventual pérdida de una prestación de alta complejidad puede afectar la Unidad Académica de Otorrinolaringología y reducir oportunidades de formación práctica.

Convocatoria

Un implante coclear es un dispositivo indicado para personas con pérdidas auditivas severas o profundas que no obtienen suficiente beneficio de audífonos convencionales. Su colocación exige evaluación, cirugía, programación y una rehabilitación prolongada. Por eso, la calidad del programa depende de la coordinación entre cirujanos, fonoaudiólogos, técnicos, familias y servicios de seguimiento.

El FNR tiene la responsabilidad de financiar procedimientos de medicina altamente especializada bajo criterios de calidad, evidencia y sostenibilidad. También debe garantizar que los prestadores cumplan requisitos y que los recursos se utilicen de forma adecuada. La comparecencia será una oportunidad para explicar si la decisión obedece a aspectos técnicos, baja actividad, costos, resultados o condiciones de acreditación.

La convocatoria del 3 de noviembre llega a tiempo para buscar alternativas. Podría examinarse un plan de mejora, una acreditación condicionada, acuerdos de complementación o una distribución diferente de casos. Antes del 30 de noviembre, las autoridades tienen la posibilidad de explicar, corregir o fundamentar la medida.

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