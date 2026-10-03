ASSE fortalece la atención médica rural en Cerro Largo con un nuevo equipo de salud

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) concretó un nuevo avance en la descentralización de la asistencia médica en el departamento de Cerro Largo, mediante la consolidación de servicios en Arévalo y la puesta en funcionamiento de una nueva policlínica en el paraje La Micaela, ambas dependientes de la Red de Atención Primaria (RAP).
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La iniciativa se enmarca en la política institucional de ASSE orientada a fortalecer los equipos básicos de salud en localidades rurales con poblaciones inferiores a los 2.000 habitantes, garantizando la continuidad asistencial y el acceso al tratamiento farmacológico en el propio territorio.
Atención integral para 300 usuarios en Arévalo y zonas aledañas
Ubicada sobre el kilómetro 35,5 de la Ruta 38, la policlínica de Arévalo cuenta con un equipo de salud rural destinado a atender a aproximadamente 300 personas de la localidad y de zonas de influencia como Tierras Coloradas, Cuchilla del Carmen, Paso Pereira y Paso del Gordo. La prestación abarca medicina general, enfermería, medicación para cuadros agudos y la entrega de fármacos a pacientes con patologías crónicas.
Durante el acto de presentación, la vicepresidenta de ASSE, Marcela Cuadrado, destacó que el 80% de los pobladores de la zona son usuarios del prestador público. Asimismo, resaltó la complementación de servicios mediante la toma de muestras de sangre y la distribución de medicamentos en alianza con el Correo Uruguayo, subrayando la relevancia de "traer la salud a donde las personas viven y trabajan".
La actividad contó también con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien había promovido el programa de descentralización para la zona en 2021 durante su gestión como diputado departamental.
Nuevas instalaciones asistenciales en La Micaela
En forma paralela, las autoridades del organismo confirmaron la apertura de una policlínica en el paraje rural La Micaela, localidad que registra 48 residentes según datos del Censo 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El centro asistencial funcionará dentro de un espacio acondicionado en la Escuela Rural N.º 72, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00. Las instalaciones disponen de dos consultorios equipados para medicina general, enfermería y visitas rurales, a lo que se sumará asistencia de farmacia cada 15 días y jornadas eventuales de vacunación.
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