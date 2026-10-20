Inversiones en Uruguay: el cambio que deberán cumplir las empresas para mantener beneficios fiscales

¿Qué deben declarar las empresas?

La declaración jurada comprende la información prevista en el artículo 11 del Decreto 268/020 y permite documentar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas para acceder a los incentivos fiscales.

Estos beneficios no se conceden sin condiciones. Los proyectos promovidos pueden comprometerse a generar empleo, incrementar las exportaciones, impulsar la actividad económica fuera de Montevideo, incorporar tecnologías limpias o desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación.

El seguimiento permite verificar si las metas previstas se cumplen en los plazos establecidos. Por eso, la declaración no es un simple trámite administrativo: forma parte del mecanismo que vincula las exoneraciones tributarias con los resultados que se espera obtener de cada inversión.

Qué cambia con la nueva plataforma digital

La digitalización busca simplificar la presentación de información y concentrarla en un único sistema. Para las empresas, puede significar menos traslados, menos documentación en papel y una gestión más ágil de sus obligaciones.

Para la Administración, el nuevo procedimiento abre la posibilidad de organizar los datos de manera más uniforme, controlar los vencimientos y detectar con mayor rapidez eventuales omisiones o incumplimientos.

Sin embargo, el resultado dependerá de cómo funcione el sistema. La incorporación de una plataforma electrónica no garantiza, por sí sola, controles más eficaces: también será importante que permita validar la información, corregir errores y conservar un registro de los cambios realizados en cada expediente.

El dinero que el Estado deja de recaudar, bajo la lupa

Detrás de este cambio administrativo existe una cuestión económica de mayor alcance. Los incentivos a la inversión permiten que determinadas empresas accedan a exoneraciones fiscales con la expectativa de generar beneficios para el país, como nuevos puestos de trabajo, más exportaciones o el desarrollo de actividades estratégicas.

Esos beneficios implican recursos que el Estado deja de recaudar. De ahí la importancia de comprobar si las inversiones cumplen las condiciones que justificaron su promoción.

La información sobre los proyectos también podría contribuir a evaluar los resultados de esta política pública. La publicación de datos agregados sobre las exoneraciones concedidas, los empleos generados, la distribución territorial de las inversiones y el cumplimiento de los compromisos permitiría conocer mejor qué obtiene Uruguay a cambio de los incentivos otorgados, sin exponer información empresarial confidencial.

Qué deben tener en cuenta las compañías antes de diciembre

El período de transición será breve. Las empresas alcanzadas por el Decreto 268/020 deberán prepararse para realizar la presentación electrónica antes de que la vía tradicional deje de estar disponible.

Para ello, será importante identificar a los responsables del trámite, reunir la documentación necesaria y comprobar que cuentan con los medios para operar en la Ventanilla Única de Inversiones.

La adaptación también plantea un desafío para las compañías con menos recursos administrativos, especialmente aquellas que no cuentan con equipos contables o jurídicos especializados. La disponibilidad de instrucciones claras y asistencia técnica será relevante para evitar que el cambio genere dificultades innecesarias.

La novedad, por tanto, va más allá de sustituir papeles por formularios digitales. El nuevo procedimiento modifica la manera en que las empresas informan sobre sus compromisos y puede contribuir a mejorar el seguimiento de las inversiones promovidas.

La cuestión de fondo seguirá siendo la misma: comprobar si los beneficios fiscales concedidos se traducen en los resultados económicos y sociales que Uruguay espera obtener de ellos.