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Política Alejandro Sánchez | Poder Ejecutivo | jubilaciones

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Poder Ejecutivo enviará proyecto de ley para habilitar jubilación anticipada desde 60 años

El gobierno aprobó enviar al Parlamento un proyecto de ley para habilitar la jubilación desde los 60 años de edad, con 30 años de aportes.

Alejandro Sánchez dijo que gobierno enviará proyecto de ley en los próximos días.

Alejandro Sánchez dijo que gobierno enviará proyecto de ley en los próximos días.

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Por Redacción Caras y Caretas

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció este lunes en conferencia de prensa que el gobierno nacional enviará en los próximos días al Parlamento un proyecto de ley que crea una nueva causal jubilatoria opcional a los 60 años de edad para quienes cuenten con 30 años de aportes.

Principales aspectos del proyecto de ley

Esto es una ley general, para todos los uruguayos, cada uno decidirá el momento de jubilarse”, expresó Sánchez tras en Suárez y Reyes, tras una nueva reunión del Consejo de Ministros.

Sánchez aseguró que la edad de retiro general seguirá en 65 años, pero esta ley permitirá a quien así lo desea, sin restricción, jubilarse a partir de los 60 años.

El jerarca aseguró que quienes opten por jubilarse a los 60 años (o con más de 60 pero menos de 65), “lo harán en iguales o mejores condiciones” que el régimen vigente antes de la última reforma del período pasado, ya que recibirán prestaciones superiores como incentivo por cada año postergado.

La iniciativa prioriza a quienes tienen ingresos más bajos. El 30% de las jubilaciones más bajas podrán retirarse a los 60 años con condiciones iguales o superiores a los haberes previos a la ley n° 20.130.

"No genera erosiones" en el sistema, aclaró Sánchez

Sánchez también aseguró que este proyecto de ley “no genera erosiones en el sistema”.

Son beneficios sin que se erosione la sustentabilidad del sistema”, insistió.

El sistema aplicará para afiliados al Banco de Previsión Social (BPS) y las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), pero también se hará extensivo, si así lo desean incorporar, a las cajas paraestatales.

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