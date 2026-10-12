Poder Ejecutivo enviará proyecto de ley para habilitar jubilación anticipada desde 60 años

El jerarca aseguró que quienes opten por jubilarse a los 60 años (o con más de 60 pero menos de 65), “lo harán en iguales o mejores condiciones” que el régimen vigente antes de la última reforma del período pasado, ya que recibirán prestaciones superiores como incentivo por cada año postergado.

La iniciativa prioriza a quienes tienen ingresos más bajos. El 30% de las jubilaciones más bajas podrán retirarse a los 60 años con condiciones iguales o superiores a los haberes previos a la ley n° 20.130.

"No genera erosiones" en el sistema, aclaró Sánchez

Sánchez también aseguró que este proyecto de ley “no genera erosiones en el sistema”.

“Son beneficios sin que se erosione la sustentabilidad del sistema”, insistió.

El sistema aplicará para afiliados al Banco de Previsión Social (BPS) y las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), pero también se hará extensivo, si así lo desean incorporar, a las cajas paraestatales.