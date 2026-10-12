El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció este lunes en conferencia de prensa que el gobierno nacional enviará en los próximos días al Parlamento un proyecto de ley que crea una nueva causal jubilatoria opcional a los 60 años de edad para quienes cuenten con 30 años de aportes.
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Poder Ejecutivo enviará proyecto de ley para habilitar jubilación anticipada desde 60 años
El gobierno aprobó enviar al Parlamento un proyecto de ley para habilitar la jubilación desde los 60 años de edad, con 30 años de aportes.