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Sociedad Drogas | Maldonado | Cárceles

Investigación en curso

Once detenidos en Maldonado: cómo funcionaría la red que ingresaba drogas a las cárceles

Once detenidos en Maldonado tras una investigación que apunta a una red que ingresaba drogas a las cárceles y manejaba desde fuera el dinero de las ventas.

Desarticulada una red que ingresaba drogas a cárceles para venderlas a reclusos.

Desarticulada una red que ingresaba drogas a cárceles para venderlas a reclusos.

 Cárcel las rosas./ Presidencia
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La investigación fue llevada adelante por la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha, en conjunto con las direcciones de Investigaciones de las zonas I y III. El objetivo era determinar cómo funcionaba la estructura dedicada a introducir sustancias ilícitas en las cárceles y quiénes se encargaban de administrar el dinero generado por su comercialización.

Cómo funcionaría la red

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio del Interior, la organización tendría una estructura que trascendía el interior de los establecimientos penitenciarios. Por un lado, los involucrados se encargaban del ingreso de drogas a las cárceles, donde posteriormente las sustancias eran comercializadas entre las personas privadas de libertad.

En paralelo, la investigación apunta a la participación de familiares de algunos de los involucrados. Estas personas, según la hipótesis policial, operarían desde el exterior de los centros penitenciarios y tendrían a su cargo el manejo del dinero generado por la venta de las drogas.

De esta manera, la pesquisa busca determinar tanto el funcionamiento de la distribución de sustancias dentro de las cárceles como el circuito económico que se desarrollaba fuera de los establecimientos.

Once allanamientos y 11 detenidos

En el marco de la investigación se realizaron 11 allanamientos en diferentes puntos de Rocha, San José y Maldonado, además de procedimientos en Chuy y Cebollatí.

Los operativos culminaron con la detención de 11 personas y varias incautaciones. La Policía no informó por el momento el detalle de todos los elementos encontrados durante los allanamientos.

A su vez, los efectivos realizaron requisas en dos establecimientos penitenciarios: la cárcel de Rocha y la Unidad N.º 13, Las Rosas, en Maldonado.

En esos procedimientos fueron incautadas sustancias estupefacientes, teléfonos celulares y otros elementos que quedaron vinculados a la investigación.

El despliegue contó con la participación de distintas unidades de la Jefatura de Policía de Rocha, personal del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Rocha y Maldonado y efectivos de las direcciones de Investigaciones de Maldonado y San José.

Las 11 personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar su situación en las próximas horas.

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