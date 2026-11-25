El prosecretario resaltó la capacidad de análisis de Rossi, su constancia laboral y la construcción de un equipo de trabajo en la SND para desarrollar la gestión. “Gabriel era imprescindible, estaba en el mejor momento de su trabajo público”, expresó Díaz sobre el exjerarca, que falleció el 6 de agosto.

En el mismo sentido, el presidente Yamandú Orsi valoró a Rossi durante su velatorio: “Alguien que tenía esa formación y esa cabeza, con ese trabajo hecho con los gurises, básicamente para el tema de las adicciones, era imprescindible”.

Los tres sistemas nacionales de la SND

Durante la jornada, que se desarrolló en el edificio anexo a la Torre Ejecutiva, la SND presentó su estrategia de fortalecimiento de la rectoría estatal, que despliega tres sistemas nacionales dedicados al tratamiento, la prevención y la inclusión social. Con estas herramientas, se procura evitar la fragmentación en el abordaje de las políticas de drogas.

Sistema Integral de Tratamiento: Reordena y conecta en red los dispositivos asistenciales para garantizar trayectorias continuas de atención. Con él se procura evitar la “puerta equivocada”, facilitar el acceso oportuno a tratamientos de calidad basados en evidencia científica dentro del sistema de salud y permitir que las personas consulten en los centros más próximos a su entorno.

Sistema Nacional de Prevención: Adopta una estrategia multimétodo co-construida con los ámbitos educativo, cultural, deportivo y social. Combina campañas universales en medios masivos con acciones focalizadas en distintas etapas de la vida, como procesos gestacionales, apego y adolescencia, e intervenciones de gestión de riesgo y reducción de daños en eventos locales, departamentales, mega eventos y fechas festivas.

Sistema de Inclusión Social (apoyo a la recuperación): Integra la dimensión social dentro del propio proceso asistencial y reconoce el efecto directo del acceso a la vivienda, el empleo, la formación y la cultura en la calidad de vida. No se limita a otorgar cupos en programas focalizados, sino que procura construir posibilidades reales de futuro y proyectos de vida en todas las franjas etarias.

Interconexión y articulación de los sistemas con políticas públicas

El titular de la SND, Aldo Tomassini, explicó que los sistemas son el resultado de un proceso participativo que comenzó en marzo de 2025 junto con organismos estatales, la academia y la sociedad civil, bajo la conducción de Rossi.

Los sistemas fueron diseñados para funcionar de manera interconectada y articularse con políticas de cercanía en vivienda, empleo, educación, cultura y redistribución.