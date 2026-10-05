Revisión de motos gratis para repartidores: Unasev convoca a un chequo sin fiscalización

En el marco de la XIX Semana Nacional de la Seguridad Vial, los trabajadores y trabajadoras de delivery de Montevideo podrán acceder a una revisión técnica gratuita de motos el próximo viernes 9 de octubre, entre las 9:00 y las 13:00 horas, en la estación ANCAP ubicada en la intersección de Ejido y la Rambla.
seguridad vial y laboral
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La jornada será el 9 de octubre en la estación ANCAP de Ejido y la Rambla e incluye diagnóstico técnico de motos, cambios de aceite y sorteos. Conocé cómo registrarte.