Revisión de motos gratis para repartidores: Unasev convoca a un chequo sin fiscalización

¿En qué consiste la revisión?

Durante las cuatro horas que durará la jornada, los equipos técnicos examinarán las condiciones mecánicas y los elementos de protección de los birrodados, entendiendo que constituyen el elemento central de trabajo para este colectivo. Quienes asistan podrán recibir asistencia básica de diagnóstico e incluso acceder a un cambio de aceite sin costo, además de llevarse insumos informativos sobre prevención e ingresar en sorteos de equipamiento.

Para concurrir, los interesados deberán anotarse previamente mediante el siguiente formulario web.

La mesa encargada de convocar esta propuesta lleva una década de funcionamiento e integra a representantes de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Banco de Seguros del Estado (BSE), el INEFOP, CAMBADU, FUECYS–PIT-CNT, el Centro de Farmacias del Uruguay (CFU) y la Asociación de Farmacias del Interior (AFI), sumando para este despliegue el respaldo de ANCAP, DUCSA y APIVU.