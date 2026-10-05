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Sociedad motos | Ancap | Unasev

seguridad vial y laboral

Revisión de motos gratis para repartidores: Unasev convoca a un chequo sin fiscalización

La jornada será el 9 de octubre en la estación ANCAP de Ejido y la Rambla e incluye diagnóstico técnico de motos, cambios de aceite y sorteos. Conocé cómo registrarte.

Revisión de motos gratis para repartidores.

Revisión de motos gratis para repartidores.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de la XIX Semana Nacional de la Seguridad Vial, los trabajadores y trabajadoras de delivery de Montevideo podrán acceder a una revisión técnica gratuita de motos el próximo viernes 9 de octubre, entre las 9:00 y las 13:00 horas, en la estación ANCAP ubicada en la intersección de Ejido y la Rambla.

Desde la Unasev explicaron que la iniciativa surge del trabajo que viene realizando la Mesa Tripartita e Interinstitucional de Salud Laboral y Seguridad Vial de Repartidores y que tiene como objetivo la prevención a partir de "la promoción de prácticas de movilidad y trabajo más seguras".

También informaron que chequeo no tendrá intenciones punitivas, sino un carácter "exclusivamente preventivo, educativo y de promoción de la salud y la seguridad vial". En tal sentido, aseguraron que no se realizarán fiscalizaciones ni se aplicaran multas a quienes participen de la revisión.

¿En qué consiste la revisión?

Durante las cuatro horas que durará la jornada, los equipos técnicos examinarán las condiciones mecánicas y los elementos de protección de los birrodados, entendiendo que constituyen el elemento central de trabajo para este colectivo. Quienes asistan podrán recibir asistencia básica de diagnóstico e incluso acceder a un cambio de aceite sin costo, además de llevarse insumos informativos sobre prevención e ingresar en sorteos de equipamiento.

Para concurrir, los interesados deberán anotarse previamente mediante el siguiente formulario web.

La mesa encargada de convocar esta propuesta lleva una década de funcionamiento e integra a representantes de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Banco de Seguros del Estado (BSE), el INEFOP, CAMBADU, FUECYS–PIT-CNT, el Centro de Farmacias del Uruguay (CFU) y la Asociación de Farmacias del Interior (AFI), sumando para este despliegue el respaldo de ANCAP, DUCSA y APIVU.

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