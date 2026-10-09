Una ex funcionaria policial mató a rapiñero que intentó robar a uno de sus empleados

El fatal episodio ocurrió en la noche del jueves, cuando hombre de 43 años, empleado de una empresa de transporte, circulaba en una camioneta por Camino Fauquet, casi ruta 5, a la altura de Melilla, dirigiéndose a la casa de su empleadora, una ex funcionaria policial de 35 años.
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Según pudo detectar la Policía en las cámaras del Ministerio del Interior, uno de los delincuentes había estado momentos antes en el lugar esperando la llegada del hombre.
La crónica de la rapiña frustrada que terminó con delincuente muerto
Al llegar a la puerta de la casa, según consignó Subrayado en base a fuentes de la investigación, el hombre le mandó un mensaje para que le abriera y fue en ese momento que llegó uno de los tres delincuentes que llegaron en dos motos, le puso un arma en la cabeza y le exigió dinero. El hombre le dio su billetera y el celular, y luego sintió un disparo.
En ese momento, su jefa, desde la ventana de la casa, realizó cinco disparos con un revólver para repeler la agresión. Uno de los rapiñeros cayó muerto en la calle y los otros huyeron.
El delincuente abatido tenía 24 años, contaba con un antecedente penal del año 2023 por receptación y estaba requerido por la Unidad de Violencia de Género de la Policía.
Incautaron arma de la mujer para periciarla
La mujer carecía de habilitación de porte de armas. El arma fue incautada para periciarla por parte de Policía y la mujer quedó en calidad de emplazada y sujeta a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno con la ayuda del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos que trabajó en la escena en busca de cámaras y testigos para esclarecer el hecho.
Policía Científica realizó pericias en el lugar donde fue hallado el cuerpo del rapiñero y a dos cascos de moto encontrados en la escena.