Una ex funcionaria policial mató a rapiñero que intentó robar a uno de sus empleados

En ese momento, su jefa, desde la ventana de la casa, realizó cinco disparos con un revólver para repeler la agresión. Uno de los rapiñeros cayó muerto en la calle y los otros huyeron.

El delincuente abatido tenía 24 años, contaba con un antecedente penal del año 2023 por receptación y estaba requerido por la Unidad de Violencia de Género de la Policía.

Incautaron arma de la mujer para periciarla

La mujer carecía de habilitación de porte de armas. El arma fue incautada para periciarla por parte de Policía y la mujer quedó en calidad de emplazada y sujeta a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno con la ayuda del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos que trabajó en la escena en busca de cámaras y testigos para esclarecer el hecho.

Policía Científica realizó pericias en el lugar donde fue hallado el cuerpo del rapiñero y a dos cascos de moto encontrados en la escena.