Imputaron a tres policías canarios por un complejo homicidio

La Justicia imputó a tres funcionarios de la Policía por el homicidio de un hombre de 30 años y también por el delito de abuso de funciones. El pasado 21 de julio, la víctima había sido trasladada en un patrullero hasta el Hospital de San Ramón donde supuestamente había sido dado de alta.
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La madre del fallecido denunció que, ese día, su hijo se descompensó tras consumir drogas en su casa de San Antonio (Canelones), según consignó Subrayado. La mujer llamó al 911 y los efectivos lo trasladaron al hospital de San Ramón, de donde salió sin lesiones, según las primeras pericias y la versión de los policías.
No obstante, la madre denunció que cuando los policías llevaron a su hijo a su vivienda, le dijeron que iba a dormir por unos tres días.
La mujer pensó que lo habían medicado; sin embargo, otro de sus hijos, notó que la víctima no respiraba. El hombre estaba muerto.
La formalización de la investigación
Las investigaciones y el proceso judicial derivaron en una audiencia de formalización el pasado miércoles 7 de octubre.
En la audiencia, tres policías fueron imputados por homicidio en concurso formal con un delito de abuso de autoridad, en calidad de autores. Fueron enviados a prisión preventiva por 120 días, hasta febrero de 2027.
Mientras tanto, la Fiscalía sigue investigando y recolectando evidencias para avanzar en un eventual juicio y así conocer la sentencia definitiva.