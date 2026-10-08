Imputaron a tres policías canarios por un complejo homicidio

La mujer pensó que lo habían medicado; sin embargo, otro de sus hijos, notó que la víctima no respiraba. El hombre estaba muerto.

La formalización de la investigación

Las investigaciones y el proceso judicial derivaron en una audiencia de formalización el pasado miércoles 7 de octubre.

En la audiencia, tres policías fueron imputados por homicidio en concurso formal con un delito de abuso de autoridad, en calidad de autores. Fueron enviados a prisión preventiva por 120 días, hasta febrero de 2027.

Mientras tanto, la Fiscalía sigue investigando y recolectando evidencias para avanzar en un eventual juicio y así conocer la sentencia definitiva.