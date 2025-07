Carlos Varela sobre trascendidos de prensa: "Mi posición es la del Frente Amplio"

Una crítica ausente

Varela señaló que los fragmentos que publicó la Diaria referían a que "no cuestionaba el derecho a defenderse de Israel" si, como cualquier estado, es agredido. Explicó que en la comisión la embajadora realizó una intervención, donde informó, fundamentalmente, sobre la intervención de Israel en Irán. Al culminar se habilitó una ronda de preguntas e intervenciones, Varela aseguró que fue el único en realizar preguntas y comentarios "en tono respetuoso, pero crítico, en términos generales", "la embajadora, para responderme, solicita suspender la versión taquigráfica, si hubieran sido mis comentarios de beneplácito de la embajadora, no hubiera pedido suspender la versión taquigráfica", argumentó.

El diputado dijo que realizó una serie de observaciones sobre la conducta de Israel en Irán, por ejemplo, preguntó ¿Por qué si Israel fue tan eficiente "desde el punto de vista quirúrgico", en eliminar jefes militares de alto rango y científicos nucleares en Irán, "¿no practicó la misma política con Hamas y arrasó a Gaza, asesinando a miles de civiles?".

El parlamentario frenteamplista pidió a la comisión que no se volcaran sus preguntas en el acta final, dado que podría colocar "en una posición incómoda a la embajadora", si figuraban sus observaciones y no las respuestas de la diplomática.

Carlos Varela "dolido"

Si bien el diputado "quiere creer" que no hubo una mala intención porque, en ese caso "haría un planteo político de otro nivel", considera que la situación es grave y le ha generado perjuicios. Juan Martín Rodríguez "presidente de la comisión, asumió que fue un error, pero generó un hecho que "desde el punto de vista personal es muy complicado, porque me pone en una situación que no es la mía, yo integro el secretariado (del Frente Amplio), apoyé y voté cada una de las resoluciones de la fuerza política, eso es lo que yo opino sobre el tema", remarcó.

Varela prefirió no hacer aclaraciones sobre lo que dijo en la comisión para defenderse, "estoy muy limitado en dar las razones y los fundamentos de mi intervención con la embajadora", "la comisión resolvió que no fuera público, cumplo con las reglas de juego", fundamentó.

"Hay gente que me conoce personalmente y es natural que se haya indignado y calentado con la nota sin saber exactamente qué pasó", señaló el representante, sin embargo lo que le duele dijo es que "mucha gente" con la cual se conoce "hace muchísimos años, en algunos casos hasta 50 años, sin consultarme, sin preguntarme qué había pasado" publicaran en las redes expresiones "graves y dolorosas".

"Creo que es necesario reflexionar sobre cómo estamos perdiendo la posibilidad del diálogo y de la consulta antes de estigmatizar a alguien en las redes sociales", concluyó Varela.