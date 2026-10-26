Deportivo Maldonado amenaza a Peñarol; Liverpool encamina el Clausura

Finalmente el descenso quedó entre cinco equipos. Progreso vive y lucha, derrotó a Wanderers en un partido clave y está haciendo valer caro su descenso, al punto que quedó a uno de Danubio. Central Español en caída libre, mientras que el bohemio y Cerro no pueden terminar de salir de la pelea.
Detalles de la decimosegunda fecha del Clausura
Resultados
- Juventud 0-0 Peñarol
- Central Español 1-3 Albion
- Defensor Sporting 3-3 Racing
- Deportivo Maldonado 2-1 Danubio
- Wanderers 0-1 Progreso
- MC Torque 3-1 Cerro
- Cerro Largo 2-0 Boston River
- Nacional 0-1 Liverpool
Posiciones Clausura
- Liverpool - 27
- MC Torque - 25
- Nacional - 23
- Deportivo Maldonado - 21
- Peñarol - 21
- Progreso - 19
- Juventud - 18
- Cerro - 18
- Racing - 16
- Boston River -15
- Wanderers - 15
- Albion - 12
- Danubio - 10
- Cerro Largo - 9
- Defensor Sporting - 9
- Central Español - 5
Tabla Anual
- Peñarol - 64
- Deportivo Maldonado - 62
- MC Torque - 60
- Nacional - 58
- Racing - 57
- Liverpool - 56
- Wanderers - 50
- Albion - 46
- Juventud - 41
- Central Español - 38
- Cerro Largo - 37
- Boston River - 37
- Defensor Sporting - 36
- Cerro - 36
- Progreso - 35
- Danubio - 32
Descenso: Progreso 1.042 (74 pts), Danubio 1.056 (75 pts), Central Español 1.117 (38 pts), Wanderers 1.140 (81 pts), Cerro 1.154 (82 pts).