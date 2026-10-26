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Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Nacional

Lo que dejó la 12 del Clausura

Deportivo Maldonado amenaza a Peñarol; Liverpool encamina el Clausura

Peñarol igualó ante Juventud y puso en riesgo la tabla Anual, mientras que MC Torque ganó y es escolta en el Clausura a dos del líder.

Deportivo Maldonado acecha a Peñarol en la Anual.

Deportivo Maldonado acecha a Peñarol en la Anual.

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El triunfo de Liverpool fue el más resonante ya que derrotó por la mínima a Nacional para seguir como líder del Clausura pero ahora su escolta es MC Torque que a falta de tres fechas, marcha dos puntos por debajo. Por su parte, el tricolor quedó relegado al tercer lugar a cuatro unidades de la punta con nueve por jugar.

En la Anual, el empate de Peñarol sin goles puso en peligro el liderazgo carbonero, ya que la victoria de Deportivo Maldonado ante Danubio dejó a los fernandinos a tan solo dos puntos. Un escalón más abajo aparece el conjunto ciudadano mientras que Nacional, Racing y Liverpool lucharán por un cupo en la Libertadores.

Finalmente el descenso quedó entre cinco equipos. Progreso vive y lucha, derrotó a Wanderers en un partido clave y está haciendo valer caro su descenso, al punto que quedó a uno de Danubio. Central Español en caída libre, mientras que el bohemio y Cerro no pueden terminar de salir de la pelea.

Detalles de la decimosegunda fecha del Clausura

Resultados

  • Juventud 0-0 Peñarol
  • Central Español 1-3 Albion
  • Defensor Sporting 3-3 Racing
  • Deportivo Maldonado 2-1 Danubio
  • Wanderers 0-1 Progreso
  • MC Torque 3-1 Cerro
  • Cerro Largo 2-0 Boston River
  • Nacional 0-1 Liverpool

Posiciones Clausura

  1. Liverpool - 27
  2. MC Torque - 25
  3. Nacional - 23
  4. Deportivo Maldonado - 21
  5. Peñarol - 21
  6. Progreso - 19
  7. Juventud - 18
  8. Cerro - 18
  9. Racing - 16
  10. Boston River -15
  11. Wanderers - 15
  12. Albion - 12
  13. Danubio - 10
  14. Cerro Largo - 9
  15. Defensor Sporting - 9
  16. Central Español - 5

Tabla Anual

  1. Peñarol - 64
  2. Deportivo Maldonado - 62
  3. MC Torque - 60
  4. Nacional - 58
  5. Racing - 57
  6. Liverpool - 56
  7. Wanderers - 50
  8. Albion - 46
  9. Juventud - 41
  10. Central Español - 38
  11. Cerro Largo - 37
  12. Boston River - 37
  13. Defensor Sporting - 36
  14. Cerro - 36
  15. Progreso - 35
  16. Danubio - 32

Descenso: Progreso 1.042 (74 pts), Danubio 1.056 (75 pts), Central Español 1.117 (38 pts), Wanderers 1.140 (81 pts), Cerro 1.154 (82 pts).

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