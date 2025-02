"Lucho" Romero: "El contador Damiani fue el que me traicionó, me cagó y me robó"

Su relación con Damiani y Peñarol

Cuando Romero volvió a Peñarol en 1996, arregló un contrato por dos años que debía renovarse cada año. Según relató el exfutbolista a Tarde de Fútbol, cuando fue a hacerlo, se le presentó el contrato emitido hacia la AUF pero no aquel que habían arreglado de palabra con el presidente de aquel momento, José Pedro Damiani.

“El contador Damiani fue el que me traicionó, me cagó, me robó, tan simple como eso”, sostuvo Romero, quien dijo que el club aurinegro se negó a pagarle la deuda que tenían con él.

Para el delantero, el hecho de que el club le haya negado el pago de la deuda, se debió a que pese a un muy buen contrato ofrecido por el carbonero, decidió irse al Cagliari “a darle una mano a Gregorio”. “Si no me hubiese ido de Peñarol, el contrato de Leo Fernández quedaba chico”, aseguró.

“En Peñarol me trataron de manera tal que me hicieron entender que no era mi casa. Éramos un equipo y cuando había un responsable y el responsable fui yo. Pero siempre que se cierra una puerta, se abre una ventana y Nacional me abrió las puertas para mostrar que seguía vigente”, sostuvo.

“Yo no estoy dolido con Peñarol, me jodieron con una guita, algo que no estuvo bueno”, sostuvo.

Su molestia con Pablo Bengoechea

Pese a que futbolisticamente Pablo Bengoechea fue uno de sus mejores compañeros dentro del campo del juego, la relación entre el ídolo de Peñarol y “Lucho” Romero no es la mejor.

“Pablo Bengoechea no me quiso ayudar, quiso defender a Peñarol porque estaba trabajando ahí, eso es lo que más molesta”, dijo Romero al referirse a una entrevista que el oriundo de Rivera habló sobre su contrato con Peñarol en 1996.

“No estoy enemistado con él, las personas son como son. Me molestó lo que hizo, fue de muy mal gusto”, y agregó que en caso de recibir un llamado por su parte, “lo atiendo”.