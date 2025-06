Nacional espera por Carneiro y Maxi Gómez tiene "todo acordado"

El fútbol son momentos, sino podes jugar bien, lo importante y lo que cuenta es ganar. Esto Peirano lo sabe muy bien. Primero los tres puntos y después se ve el funcionamiento. El entrenador le está buscando la vuelta, mueve las piezas constantemente para que el equipo mejore. Probó con varios jugadores, en diferentes puestos. Vargas, Herazo, Petit, eso en la delantera. Ha cambiado los laterales, Báez, Romero, el Ojito Rodríguez, Lucas Morales, Ancheta. Esos son algunos nombres con los que ha probado, en algunos casos o en algunos partidos han sido importantes y luego han bajado su nivel. Ahí es cuando mete cambios y trata de que el equipo mejore. Pero no solo en los laterales ha cambiado, también en la línea de volantes. Oliva y Boggio son indiscutibles, pero los que que los acompañan han cambiado. Recoba, Otero y Pereyra hay alternado en el once inicial. Si bien parece que el venezolano Romulo Otero les sacó una pequeña ventaja al resto, no se puede descansar porque tanto Jeremía como Mauricio son piezas importantes para la oncena.