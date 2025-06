Llegó Muslera y habló de su posible incorporación a Peñarol

Muslera confirmó que ha tenido conversaciones informales con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, debido a la amistad que los une. Sin embargo, enfatizó que las negociaciones a nivel de negocios y fútbol las llevan adelante sus representantes.

"A mí me gustaría venirme cerca del país y en eso estamos. En estos días veremos cómo está planteado todo, y ahí empezar a tomar decisiones", reiteró Muslera, dejando en claro que la cercanía es un factor importante en su próxima elección. Sobre el interés público de Peñarol, indicó: "Lo dijeron ellos, que hubo charlas, que se habló. Yo no tengo mucha idea porque terminé el campeonato allá, hubo muchas celebraciones, me dediqué a disfrutar unos días de calor con la familia".