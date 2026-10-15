Palmeiras ganó como visitante pero un gol en la hora ilusiona a Fluminense

Sin embargo, ya en tiempo de adición, Natã de cabeza, iba a descontar para el Fluminense dejando la llave abierta de cara a la revancha.

Agustín Canobbio fue titular en el Fluminense al tiempo que Joaquín Piquerez disputó los noventa en el Palmeiras (Emiliano Martínez no vio minutos)

¿Cómo sigue la Libertadores?

Este jueves se disputará la otra semifinal, cuando desde las 21:30 en el Estadio UNO, Estudiantes de La Plata reciba a Flamengo. Juan Benítez de Paraguay será el árbitro principal del partido.