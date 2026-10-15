Se disputó la primera semifinal de la Copa Libertadores, en la que Palmeiras visitó el Estadio Maracaná, ganó su partido ante Fluminense y dio un paso importante pensando en un cupo en la final. De igual manera, la serie quedó abierta de cara a la revancha.
Semifinal de Libertadores
Palmeiras ganó como visitante pero un gol en la hora ilusiona a Fluminense
Agustín Canobbio fue titular en el Fluminense al tiempo que Joaquín Piquerez disputó los noventa en el Palmeiras (Emiliano Martínez no vio minutos).