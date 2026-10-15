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Deportes Fluminense |

Semifinal de Libertadores

Palmeiras ganó como visitante pero un gol en la hora ilusiona a Fluminense

Agustín Canobbio fue titular en el Fluminense al tiempo que Joaquín Piquerez disputó los noventa en el Palmeiras (Emiliano Martínez no vio minutos).

Palmeiras derrotó a Fluminense.

Palmeiras derrotó a Fluminense.
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Se disputó la primera semifinal de la Copa Libertadores, en la que Palmeiras visitó el Estadio Maracaná, ganó su partido ante Fluminense y dio un paso importante pensando en un cupo en la final. De igual manera, la serie quedó abierta de cara a la revancha.

El partido se abrió sobre el final de la primera mitad. Joaquín Piquerez apareció por la izquierda, y mandó un centro rastrero preciso para que por el punto penal apareciera Juan Manuel López que empujó la pelota al fondo de la red para poner a la visita en ventaja.

Ya en el complemento, y a falta de cinco minutos, el marcador se iba a ampliar. La pelota quedó viva dentro del área, Anderson la bajó de cabeza para que Freitas ejecutara una muy buena volea poniendo el segundo tanto del encuentro.

Sin embargo, ya en tiempo de adición, Natã de cabeza, iba a descontar para el Fluminense dejando la llave abierta de cara a la revancha.

Agustín Canobbio fue titular en el Fluminense al tiempo que Joaquín Piquerez disputó los noventa en el Palmeiras (Emiliano Martínez no vio minutos)

¿Cómo sigue la Libertadores?

Este jueves se disputará la otra semifinal, cuando desde las 21:30 en el Estadio UNO, Estudiantes de La Plata reciba a Flamengo. Juan Benítez de Paraguay será el árbitro principal del partido.

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