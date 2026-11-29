El senador Javier García fue uno de los más enfáticos. «Lecciones para un golpe de Estado en el BPS. Lo que los votos no logran, el carpetazo lo intenta», escribió en sus redes sociales, al interpretar que la difusión de los antecedentes de Roqueta responde a la derrota del PIT-CNT y a la pérdida de su histórica representación.

García insistió en que la victoria de la candidata fue producto de una decisión de los trabajadores y que ahora se pretende revertir ese resultado mediante cuestionamientos que, a su entender, responden a una operación política. El legislador habló de un «carpetazo de 15 años de atraso» y sostuvo que la derrota sindical fue el motivo de que saliera a la luz el episodio judicial.

La denuncia del senador nacionalista encontró eco en otros dirigentes de la oposición, que también defendieron el resultado electoral y cuestionaron las reacciones del movimiento sindical y de sectores del Frente Amplio.

El Frente Amplio cuestiona las explicaciones

Desde el oficialismo, en cambio, los cuestionamientos apuntaron a las explicaciones que dio Roqueta sobre su pasado judicial. El senador Eduardo Brenta consideró que la candidata debía evaluar si haber ocultado su vinculación con el caso ameritaba renunciar a la representación obtenida. Si bien reivindicó el derecho a la redención de quienes cometieron delitos, sostuvo que esa posibilidad no puede construirse sobre el ocultamiento de información.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también planteó interrogantes sobre las circunstancias en las que Roqueta había participado en el traslado de drogas y sobre su idoneidad para representar a los trabajadores en el directorio del BPS.

La exfiscal Gabriela Fossati, por su parte, salió al cruce de García y cuestionó que se utilizara el argumento del «carpetazo» para desviar la discusión. «No es ese el camino García, esa es la estrategia FA», le respondió, y planteó que el debate debía centrarse en la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, además de cuestionar las versiones que había dado la directora electa.

El senador Daniel Caggiani también puso el foco en las contradicciones de Roqueta. «La última versión pública que se quiso aclarar ayer, que era contradictoria con la anterior, no coincide con la investigación judicial», señaló, y anticipó que podrían surgir nuevas informaciones sobre el episodio.

Movimientos en el Partido Nacional

La controversia también generó movimientos dentro del propio Partido Nacional. Según informó El País, varios dirigentes blancos manifestaron sorpresa y malestar por haberse enterado de los antecedentes de Roqueta después de la elección. El diputado Juan Martín Rodríguez reconoció estar «sumamente» preocupado por la situación y cuestionó que quienes impulsaron la candidatura no hubieran informado oportunamente sobre el episodio a las autoridades partidarias.

El legislador, sin embargo, también defendió el derecho de una persona que cumplió una sanción a reinsertarse en la sociedad y advirtió sobre los riesgos de desconocer la voluntad expresada en las urnas.

En el sector de Roqueta, la defensa fue más cerrada. El senador Sebastián Da Silva presentó el episodio como una historia de superación personal y cuestionó que se utilizara un hecho ocurrido años atrás para poner en discusión su triunfo electoral.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi también intervino en la polémica y cuestionó a dirigentes y periodistas por sus interpretaciones jurídicas del caso, al sostener que Roqueta había cumplido con la Constitución y la ley.

Así, lo que comenzó como una derrota histórica del PIT-CNT terminó convirtiéndose en una nueva batalla entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Los blancos reivindican el resultado de las urnas y denuncian una maniobra para deslegitimar a la ganadora; desde el oficialismo, los cuestionamientos se concentran en las explicaciones de Roqueta y en la responsabilidad política que implica ocupar un lugar en el directorio del BPS.

La expresión «golpe de Estado» utilizada por García elevó el tono de una controversia que ya excedió largamente el episodio judicial de la directora electa.