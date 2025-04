Pueden haber dos cuerpos enterrados en el sótano del comando de la Armada

Serían dos cuerpos

La información refiere a que puede haber dos cuerpos en la sede de la Armada y la recibieron hace unos días Wilder Tayler y Alicia Lusiardo, integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), quiénes le transmitieron el dato al fiscal de Delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe, según publicó este miércoles El Observador.

"No es nada concreto. No tenemos otras informaciones sobre que pudieran existir enterramientos en el lugar. De todas formas decidimos intervenir ya que frente a un dato, siempre es bueno corroborar", afirmó Perciballe al matutino. Agregó que tras recibir la información decidió pedir al Poder Judicial la medida de no innovar en el lugar.

Fuentes de la Armada explicaron que en los sótanos del edificio del comando de la Armada estaban los lugares de detención de la Prefectura de Montevideo en tiempos de la dictadura. Es un gran basamento, con piso de arena, terreno ganado al mar. Los celdarios que hubo, ya no existen, indicaron.

Tayler dijo que "se trata de acumulados de información que van llegando, sin perjuicio de que a veces hay datos que impulsan a actuar mas rápido. En cuanto al procedimiento de hoy, nosotros lo consideramos como parte de una investigación preliminar".