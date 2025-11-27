Guía para elegir el mejor destino y programa para aprender inglés o un tercer idioma de forma intensiva

¿Qué programa intensivo elegir?

El programa intensivo va más allá de un enfoque, la elección tiene que estar alineada con el nivel y objetivos a largo plazo:

Idioma general. Es la base en muchas ofertas, destinadas a enseñar cuatro habilidades: writing, listening, speaking y reading. La intensidad se cuantifica en horas por semana, al menos unas 20.

Es la base en muchas ofertas, destinadas a enseñar cuatro habilidades: writing, listening, speaking y reading. La intensidad se cuantifica en horas por semana, al menos unas 20. Preparación para exámenes. Si el objetivo es ingresar a una universidad u obtener una Visa, esta preparación es obligatoria. Se caracterizan por estar correctamente estructurados y se enfocan en formatos y técnicas para los exámenes.

Si el objetivo es ingresar a una universidad u obtener una Visa, esta preparación es obligatoria. Se caracterizan por estar correctamente estructurados y se enfocan en formatos y técnicas para los exámenes. Idioma para fines específicos. Son ideales para tener una base y conocer el vocabulario y habilidades esenciales en un sector profesional.

Son ideales para tener una base y conocer el vocabulario y habilidades esenciales en un sector profesional. Programas de intercambio universitario. En el caso de los estudiantes más jóvenes, está la opción de ir a la escuela local para vivir una inmersión más profunda, pero el programa es menos intensivo.

En el caso de los estudiantes más jóvenes, está la opción de ir a la escuela local para vivir una inmersión más profunda, pero el programa es menos intensivo. Clases particulares. Es la opción de mayor coste, pero más rápida, sirve para conseguir un curriculum 100% atractivo.

4 Plataformas o empresas de Uruguay para dar el salto hacia un nuevo idioma

En Uruguay son muchas las agencias especializadas para elegir el destino y aprender inglés o un tercer idioma, entre ellas destacan:

1- UpTravel

Esta empresa destaca por brindar programas de estudio en países como Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia. Su principal fuerte es la asesoría especializada en visas de estudio y el work and travel, pensado para jóvenes que quieren aprender a largo plazo y trabajar.

2- Study Abroad Uruguay

Se enfoca en una variedad de destinos y programas académicos, comenzando por cursos de idiomas y posgrados. Sirve para ofrecer varias alternativas en Norteamérica y Europa enfocadas en la calidad educativa de las academias.

3- Travel One

Cuenta con una trayectoria sólida y brinda programas de idiomas para varias edades. Tiene convenios con otras escuelas de idiomas reconocidas a nivel mundial, destacando por una logística integral que va desde la cobertura de salud hasta el pasaje.

4- Educación sin Fronteras

Se especializa en intercambios culturales y planes de au pair, así como cursos de idiomas. Su agregado es el asesoramiento cultural y el apoyo en el exterior durante la estadía.

Motivos por los que la inmersión es clave para el aprendizaje acelerado

La diferencia entre aprender a hablar un idioma en el país de residencia o conseguirlo lejos de casa con un programa especializado es la intensidad. Por ejemplo, en Montevideo el idioma se considera solamente una materia, mientras que en el extranjero es el aire que se respira.

La inmersión es tan profunda que desde comprar una bebida hasta comprender una clase obliga a manejar el idioma, haciendo que la interacción constante se convierta en aprendizaje. Los programas intensivos no solamente son horas de clase, sino que se convierten en horas de práctica real. Es la manera más efectiva de aprender el inglés o un tercer idioma.