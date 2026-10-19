Alzheimer: tres señales que no debes ignorar

Tres señales de Alzheimer que no debes ignorar

1. Pérdida de memoria que afecta la vida cotidiana

Olvidar ocasionalmente dónde se dejaron las llaves o no recordar un nombre de inmediato puede ser normal. Lo que debe llamar la atención es la dificultad frecuente para recordar información reciente, hacer las mismas preguntas varias veces o depender cada vez más de notas y recordatorios para realizar tareas habituales.

También puede ocurrir que la persona olvide conversaciones recientes o acontecimientos importantes y tenga dificultades para recuperar esa información incluso con ayuda.

La diferencia está en la frecuencia, la progresión y el impacto de esos olvidos en la vida cotidiana.

2. Dificultad para realizar tareas habituales o resolver problemas

Otra señal de alerta aparece cuando actividades que antes resultaban sencillas comienzan a convertirse en un desafío. Seguir una receta conocida, organizar las cuentas del hogar, administrar el dinero o completar una tarea rutinaria puede exigir un esfuerzo inusual.

También pueden surgir dificultades para planificar, tomar decisiones o mantener la concentración. Estos cambios no deben atribuirse automáticamente a la edad, especialmente si interfieren con la autonomía de la persona.

3. Desorientación en el tiempo y el espacio

Perder la noción de la fecha, confundirse sobre el día de la semana o no saber dónde se encuentra una persona son señales que merecen atención cuando se repiten.

En algunos casos, quienes desarrollan Alzheimer pueden desorientarse en lugares conocidos, olvidar cómo llegaron a determinado sitio o tener dificultades para encontrar el camino de regreso a casa.

Estos episodios pueden generar inseguridad y aumentar el riesgo de accidentes, por lo que es importante consultar ante cambios persistentes o progresivos.

¿Qué hacer si aparecen estas señales?

Presentar uno o varios de estos síntomas no significa necesariamente tener Alzheimer. Otras condiciones, como los trastornos del sueño, la depresión, algunos medicamentos o determinadas alteraciones metabólicas, también pueden afectar la memoria y la concentración.

Por eso, ante cambios persistentes en las capacidades cognitivas, se recomienda consultar con un médico para evaluar las causas y determinar si es necesario realizar estudios adicionales. Un diagnóstico temprano permite planificar los cuidados, acceder a tratamientos disponibles y organizar el acompañamiento familiar.

Si la confusión aparece de manera repentina, en cuestión de horas o días, se necesita una evaluación médica urgente, ya que puede deberse a otras enfermedades o situaciones que requieren atención inmediata.

La importancia de generar conciencia

La detección temprana y el acompañamiento son fundamentales para las personas afectadas y sus familias.

Hablar sobre la enfermedad también contribuye a reducir el estigma y a comprender que detrás de cada diagnóstico hay una persona que necesita respeto, comprensión y apoyo.

Prestar atención a los cambios en la memoria, las dificultades para realizar tareas habituales y la desorientación puede ser el primer paso para buscar ayuda. No se trata de alarmarse ante cada olvido, sino de reconocer cuándo los cambios dejan de ser ocasionales y comienzan a afectar la vida cotidiana.