Alzheimer: tres señales que no debes ignorar

El Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad de realizar actividades cotidianas. Reconocer sus primeras señales puede ayudar a buscar atención médica a tiempo y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia y se caracteriza por un deterioro progresivo de las funciones cognitivas. Aunque suele asociarse con la pérdida de memoria, sus primeras manifestaciones pueden ser más sutiles y confundirse con distracciones propias del envejecimiento.
Sin embargo, cuando los cambios se repiten, interfieren con la vida diaria o empeoran con el tiempo, es importante prestar atención y consultar con un profesional de la salud.
Tres señales de Alzheimer que no debes ignorar
1. Pérdida de memoria que afecta la vida cotidiana
Olvidar ocasionalmente dónde se dejaron las llaves o no recordar un nombre de inmediato puede ser normal. Lo que debe llamar la atención es la dificultad frecuente para recordar información reciente, hacer las mismas preguntas varias veces o depender cada vez más de notas y recordatorios para realizar tareas habituales.
También puede ocurrir que la persona olvide conversaciones recientes o acontecimientos importantes y tenga dificultades para recuperar esa información incluso con ayuda.
La diferencia está en la frecuencia, la progresión y el impacto de esos olvidos en la vida cotidiana.
2. Dificultad para realizar tareas habituales o resolver problemas
Otra señal de alerta aparece cuando actividades que antes resultaban sencillas comienzan a convertirse en un desafío. Seguir una receta conocida, organizar las cuentas del hogar, administrar el dinero o completar una tarea rutinaria puede exigir un esfuerzo inusual.
También pueden surgir dificultades para planificar, tomar decisiones o mantener la concentración. Estos cambios no deben atribuirse automáticamente a la edad, especialmente si interfieren con la autonomía de la persona.
3. Desorientación en el tiempo y el espacio
Perder la noción de la fecha, confundirse sobre el día de la semana o no saber dónde se encuentra una persona son señales que merecen atención cuando se repiten.
En algunos casos, quienes desarrollan Alzheimer pueden desorientarse en lugares conocidos, olvidar cómo llegaron a determinado sitio o tener dificultades para encontrar el camino de regreso a casa.
Estos episodios pueden generar inseguridad y aumentar el riesgo de accidentes, por lo que es importante consultar ante cambios persistentes o progresivos.
¿Qué hacer si aparecen estas señales?
Presentar uno o varios de estos síntomas no significa necesariamente tener Alzheimer. Otras condiciones, como los trastornos del sueño, la depresión, algunos medicamentos o determinadas alteraciones metabólicas, también pueden afectar la memoria y la concentración.
Por eso, ante cambios persistentes en las capacidades cognitivas, se recomienda consultar con un médico para evaluar las causas y determinar si es necesario realizar estudios adicionales. Un diagnóstico temprano permite planificar los cuidados, acceder a tratamientos disponibles y organizar el acompañamiento familiar.
Si la confusión aparece de manera repentina, en cuestión de horas o días, se necesita una evaluación médica urgente, ya que puede deberse a otras enfermedades o situaciones que requieren atención inmediata.
La importancia de generar conciencia
La detección temprana y el acompañamiento son fundamentales para las personas afectadas y sus familias.
Hablar sobre la enfermedad también contribuye a reducir el estigma y a comprender que detrás de cada diagnóstico hay una persona que necesita respeto, comprensión y apoyo.
Prestar atención a los cambios en la memoria, las dificultades para realizar tareas habituales y la desorientación puede ser el primer paso para buscar ayuda. No se trata de alarmarse ante cada olvido, sino de reconocer cuándo los cambios dejan de ser ocasionales y comienzan a afectar la vida cotidiana.