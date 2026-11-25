Panamá es el país latinoamericano con un mayor costo de vida en la región y Venezuela, el más barato, según datos de la empresa Wise, que mide los gastos de vivienda, alimentación, transporte, salud, educación, impuestos, cuidado personal e infantil y ocio que una persona puede tener en cada país.
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Al cruzar la información, resulta que el gasto promedio mensual en Panamá es de 2.180 dólares, el más alto en América Latina, lo que se explica en gran parte por el costo en vivienda, ya que un alquiler puede rondar los 1.320 dólares.
A escala mundial, la lista está encabezada por Bermudas, Islas Caimán e Islandia, en donde el costo de vida oscila entre 2.180 y 2.174 dólares mensuales. Latinoamérica recién comienza a aparecer en la posición 32, con Panamá.
Luego, en la región, el listado de 10 países más caros se completa con Costa Rica (2.097 dólares); Uruguay (1.589); República Dominicana (1.482); El Salvador (1,408); México (1.362); Argentina (1.310), Honduras (1.263), Chile (1.188); y Perú (1.038).
En el otro extremo, el país más barato para vivir en América Latina es Venezuela, que se ubica en el lugar 132 de la lista global porque requiere un gasto promedio mensual por persona de 802 dólares; le siguen Bolivia (883), Paraguay (935), Ecuador (958) y Brasil (977).