Paso clave en lucha contra el Alzheimer: Uruguay avanza en un diagnóstico más temprano y preciso

El director general del CUDIM, Alarico Rodríguez, adelantó en diálogo con Comunicación Presidencial que el estudio se realizará en un grupo de 20 personas: 10 individuos sanos y 10 pacientes en distintas etapas de Alzheimer. Esta investigación cuenta con el respaldo y la participación activa de la Facultad de Medicina, el Hospital de Clínicas y la Unidad Académica de Geriatría.

“Para que una investigación se transforme en innovación, tiene que mejorar la calidad de vida de las personas”, afirmó Rodríguez, detallando que los proyectos del centro deben cumplir tres requisitos: viabilidad técnica, respuesta a una necesidad real y sustentabilidad a largo plazo.

Infraestructura única en Latinoamérica

Fundado en 2011, el CUDIM no solo se destaca por su aporte a la oncología mediante el estudio de nuevos trazadores PET para cáncer de próstata y otros tumores, sino también por su infraestructura tecnológica.

El centro dispone de una plataforma de investigación preclínica avanzada que incluye tecnologías como PET/MRI (Tomografía por Emisión de Positrones combinada con Resonancia Magnética) y SPECT/CT, laboratorios biomédicos especializados y un bioterio modelo. Actualmente, Uruguay es el único país de la región que posee equipamiento tecnológico para uso animal con prestaciones similares al de uso humano. Cabe destacar que el plantel de este laboratorio preclínico está integrado en su totalidad por científicas mujeres.

Formación y Alianzas Internacionales

El rol del CUDIM trasciende el diagnóstico clínico; funciona también como un centro de alta formación académica mediante el desarrollo de maestrías, doctorados y pasantías. Su plantel está compuesto por médicos nucleares, químicos, ingenieros biomédicos y bioquímicos que combinan la asistencia con la investigación.

Asimismo, la institución mantiene convenios con firmas internacionales que utilizan sus plataformas a cambio de contribuir al mantenimiento del equipamiento, y sostiene una estrecha cooperación con la Universidad de la República (facultades de Ciencias, Química y Medicina) y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE).