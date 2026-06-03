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Paso clave en lucha contra el Alzheimer: Uruguay avanza en un diagnóstico más temprano y preciso

Uruguay se posiciona a la vanguardia médica con ensayos en humanos y una batería de proyectos destinados a revolucionar la salud.

Alzheimer en Uruguay

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El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) se consolida como un motor clave para la innovación médica en la región con una batería de investigaciones enfocadas, entre otras patologías, en la lucha contra el Alzheimer. Con un equipo de 350 profesionales, la institución médica y científica trabaja actualmente en 40 proyectos de investigación vigentes destinados a mejorar de forma directa el diagnóstico temprano de enfermedades complejas, combinando la medicina asistencial con el desarrollo tecnológico de vanguardia.

Del total de líneas de investigación vigentes, 27 ya se encuentran en pleno desarrollo, mientras que las 13 restantes están transitando las etapas de evaluación por parte de comités de ética y organismos de financiamiento nacionales e internacionales.

Hito científico: Ensayos clínicos en humanos

En el área estratégica de las neurociencias, el CUDIM alcanzó un hito clave tras recibir la aprobación del Comité de Ética para un proyecto enfocado en la enfermedad de Alzheimer. Se trata de un nuevo radiofármaco para el diagnóstico de patologías neurodegenerativas que, tras culminar con éxito su fase preclínica, comenzará sus pruebas en humanos (fase clínica).

El director general del CUDIM, Alarico Rodríguez, adelantó en diálogo con Comunicación Presidencial que el estudio se realizará en un grupo de 20 personas: 10 individuos sanos y 10 pacientes en distintas etapas de Alzheimer. Esta investigación cuenta con el respaldo y la participación activa de la Facultad de Medicina, el Hospital de Clínicas y la Unidad Académica de Geriatría.

“Para que una investigación se transforme en innovación, tiene que mejorar la calidad de vida de las personas”, afirmó Rodríguez, detallando que los proyectos del centro deben cumplir tres requisitos: viabilidad técnica, respuesta a una necesidad real y sustentabilidad a largo plazo.

Infraestructura única en Latinoamérica

Fundado en 2011, el CUDIM no solo se destaca por su aporte a la oncología mediante el estudio de nuevos trazadores PET para cáncer de próstata y otros tumores, sino también por su infraestructura tecnológica.

El centro dispone de una plataforma de investigación preclínica avanzada que incluye tecnologías como PET/MRI (Tomografía por Emisión de Positrones combinada con Resonancia Magnética) y SPECT/CT, laboratorios biomédicos especializados y un bioterio modelo. Actualmente, Uruguay es el único país de la región que posee equipamiento tecnológico para uso animal con prestaciones similares al de uso humano. Cabe destacar que el plantel de este laboratorio preclínico está integrado en su totalidad por científicas mujeres.

Formación y Alianzas Internacionales

El rol del CUDIM trasciende el diagnóstico clínico; funciona también como un centro de alta formación académica mediante el desarrollo de maestrías, doctorados y pasantías. Su plantel está compuesto por médicos nucleares, químicos, ingenieros biomédicos y bioquímicos que combinan la asistencia con la investigación.

Asimismo, la institución mantiene convenios con firmas internacionales que utilizan sus plataformas a cambio de contribuir al mantenimiento del equipamiento, y sostiene una estrecha cooperación con la Universidad de la República (facultades de Ciencias, Química y Medicina) y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE).

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