Hutíes lanzan ataques contra aeropuertos y refinerías de Arabia Saudita

El movimiento chií Ansar Alá (hutíes) asumió la responsabilidad de los ataques contra una refinería, una estación de gas y los aeropuertos de Riad y de Dammam, en Arabia Saudí.
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"Las Fuerzas Armadas anunciaron la ejecución de cuatro operaciones militares contra el aeropuerto Rey Khalid, en Riad; la estación de gas de Shaqadam y la refinería de Tanajib, de Aramco; el aeropuerto Rey Fahd, en Dammam; así como contra las concentraciones de tropas sauditas en Ras al-Ara", indica el comunicado.
En particular, revela que los hutíes llevaron a cabo tres rondas de ataques contra el aeropuerto Rey Khalid, causando "la interrupción del tráfico aéreo y su cierre completo".
A su vez, los ataques contra la refinería y la estación de gas, en el este de Arabia Saudí, provocaron incendios en ambas instalaciones, afirma la nota.
"Las Fuerzas Armadas agregaron que llevaron a cabo una operación extensiva contra la movilización del enemigo saudita en las zonas de Ras al-Ara y de al-Saqiya con seis misiles balísticos y dos drones", añade.
"Con la ayuda de Dios, las fuerzas armadas llevaron a cabo cuatro operaciones de precisión en las últimas 24 horas utilizando misiles balísticos, misiles de crucero y drones. La primera operación, que comenzó antenoche ante el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad en tres fases, provocó la interrupción del tráfico aéreo y el cierre total del aeropuerto", reza el comunicado difundido por el portavoz oficial del movimiento, el general de brigada Yahya Saree.
Muertos en Arabia
Al menos 12 personas murieron y otras 309 resultaron heridas el sábado en un ataque hutí contra el aeropuerto internacional Rey Khalid en Riad.
El portavoz militar de la coalición contra los rebeldes hutíes, Turki al Malki, calificó el ataque de crimen de guerra y prometió que no quedará sin respuesta.
A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que su administración estudiará la opción de sumarse a la ofensiva de la coalición árabe contra los hutíes en Yemen.
(En base a Sputnik y RT)
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