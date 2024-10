Milei quiere "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro"

La contundente respuesta de Cristina

En el medio de este agitado panorama político del vecino país, Cristina Fernández no se quedó cayada y le respondió a Milei.

"¿Así que ahora también me querés matar?", dijo Cristina. "¿Sabés una cosa, Javier Gerardo Milei? Aunque me maten y de mí no queden ni la cenizas… tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena".

Milei insiste

El presidente argentino, que no ha dudado en tratar de ratas a los legisladores que no lo apoyan, insistió en sus ataques destructivos (ese espíritu destructivo que le reconoce el propio Mauricio Macri, su aliado político de turno). Y le respondió a Cristina:“Agradezco sus posteos en dos direcciones: deja en evidencia su ignorancia e impericia para llevar a cabo los destinos de un país, salvo que su objetivo sea destruirlo; y me permite disfrutar el placer de hacer docencia. La espero ansioso con su próxima barbaridad".

¿Dónde terminará este cruce cuyo voltaje no deja de crecer?