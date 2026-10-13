Entre los posibles competidores también figura el jefe de la Oficina Presidencial, Kiril Budánov, quien obtendría el 6,7% de los votos en la primera vuelta. El 53% de los ucranianos confía en él. Por su parte, el exministro de Defensa, Mijaíl Fiódorov, recibiría el 7,6% de los votos en la primera vuelta y cuenta con un índice de confianza del 38%. Los medios también mencionaron como posible candidato al expresidente de Ucrania, Petró Poroshenko.

Trump: "Ucrania necesita un nuevo líder"

El 11 de octubre, Trump instó a celebrar comicios en Ucrania. Un día antes, el presidente estadounidense acusó a Zelenski de ignorar las peticiones de Washington de no atacar las refinerías de petróleo rusas y afirmó que Ucrania necesita un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo con Moscú.

No es la primera vez que el mandatario estadounidense hace un llamamiento de este tipo. En febrero de 2025, calificó a Zelenski de "dictador sin elecciones".

El mandato presidencial de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios fueron suspendidos entonces con el argumento de la ley marcial y la movilización general.

(Vía Sputnik)