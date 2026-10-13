Cuatro candidatos podrían aspirar a la Presidencia de Ucrania tras la salida de Volodímir Zelenski, indican medios estadounidenses. Esto sucede en medio de los llamamientos del mandatario de EEUU, Donald Trump, a celebrar elecciones en el país. La prensa también señala quién sería "el principal rival de Zelenski".
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¿Quién podría reemplazar a Zelenski? Estos son los nombres que barajan los medios
Cuatro candidatos podrían aspirar a la Presidencia de Ucrania tras la salida de Volodímir Zelenski. Esto sucede en medio de los llamamientos del mandatario de EEUU, Donald Trump, a celebrar elecciones en el país.