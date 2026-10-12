Advertencia el fin de semana

Las advertencias del Departamento de Estado y del Pentágono se enviaron durante el fin de semana a funcionarios de Ucrania y Europa, e incluyeron comunicaciones directas de las Fuerzas Armadas estadounidenses a los comandantes ucranianos.

El domingo, Trump, instó a Zelenski a celebrar elecciones presidenciales en Ucrania y le acusó de crear problemas al mundo entero.

Según el mandatario norteamericano, Ucrania necesita un nuevo líder capaz de negociar con Rusia.

Rusia y la operación especial

Las fuerzas rusas llevan a cabo desde febrero de 2022 una operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra las poblaciones civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022.

Según el liderazgo ruso, los objetivos de la campaña militar son parar "el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía el régimen ucraniano", atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, completar el desarme y la desnazificación de Ucrania.

Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera EEUU e integran la mayoría de los países de la Unión Europea.

(En base a Sputnik y CNN)