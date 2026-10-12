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amenaza la casa blanca

Trump le mete presión a Zelenski para que negocie la paz con Rusia

Desde la posibilidad de cortar la ayuda militar a exigir elecciones, las amenazas de Trump a Zelenski vienen en aumento.

Trump presiona a Zelenski.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que su homologo de Ucrania, Volodomir Zelenski debería centrarse en alcanzar un acuerdo con Rusia, en lugar de limitarse a hablar de ello. Simultáneamente advirtió que podría suspender el intercambio de inteligencia y las compras europeas de armas estadounidenses para Kiev si no detiene sus ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas.

"Zelenski tiene que centrarse en llegar a un acuerdo, no en hablar de ello", dijo Trump a los periodistas.

Advirtió a Ucrania y a sus aliados en Europa que Estados Unidos podría suspender el intercambio de inteligencia y las compras europeas de armas estadounidenses para Ucrania si Kyiv no detiene sus ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas.

Advertencia el fin de semana

Las advertencias del Departamento de Estado y del Pentágono se enviaron durante el fin de semana a funcionarios de Ucrania y Europa, e incluyeron comunicaciones directas de las Fuerzas Armadas estadounidenses a los comandantes ucranianos.

El domingo, Trump, instó a Zelenski a celebrar elecciones presidenciales en Ucrania y le acusó de crear problemas al mundo entero.

Según el mandatario norteamericano, Ucrania necesita un nuevo líder capaz de negociar con Rusia.

Rusia y la operación especial

Las fuerzas rusas llevan a cabo desde febrero de 2022 una operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra las poblaciones civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022.

Según el liderazgo ruso, los objetivos de la campaña militar son parar "el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía el régimen ucraniano", atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, completar el desarme y la desnazificación de Ucrania.

Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera EEUU e integran la mayoría de los países de la Unión Europea.

(En base a Sputnik y CNN)

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