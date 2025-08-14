Omnicanalidad y contenido generado por el usuario en estrategias de mailing

Este flujo continuo mejora la experiencia del cliente, ya que evita mensajes duplicados o irrelevantes, y asegura que cada punto de contacto aporte valor.

El poder del UGC en el Email Marketing

El contenido generado por el usuario tiene una ventaja única: transmite autenticidad. Según estudios de Nielsen, el 92% de los consumidores confía más en recomendaciones de personas que en mensajes publicitarios directos. Incluir UGC en campañas de email puede:

Aumentar la credibilidad: Testimonios reales validan la calidad del producto o servicio.

Generar conexión emocional: Fotos o videos de clientes usando un producto generan identificación.

Impulsar la participación: Mostrar que otros usuarios aparecen en las campañas motiva a más personas a interactuar.

Ejemplos prácticos incluyen correos con reseñas destacadas, galerías de fotos enviadas por clientes o casos de uso narrados por usuarios satisfechos.

Cómo combinar omnicanalidad y UGC

Recolección de contenido en redes sociales: Utilizar hashtags de marca para incentivar a los usuarios a compartir experiencias, que luego se pueden integrar en newsletters.

Integración de datos de CRM: Conectar la base de clientes con el comportamiento en redes, tiendas online y atención al cliente para crear campañas más personalizadas.

Flujos automatizados que mezclan canales: Por ejemplo, un cliente que deja una reseña positiva en la web recibe automáticamente un correo agradeciendo su comentario e invitándolo a participar en un concurso en Instagram.

Segmentación basada en interacción multiplataforma: Un usuario activo en YouTube puede recibir un correo con videos relacionados, mientras que uno más activo en TikTok recibe contenido adaptado a ese formato.

Ejemplos en el mercado argentino

En Argentina, marcas de moda están utilizando fotos de clientes en sus newsletters, acompañadas de enlaces a la prenda en la tienda online. Empresas de turismo incluyen relatos de viajeros en sus correos, reforzando la idea de comunidad y confianza. Incluso el sector gastronómico suma reseñas de clientes en campañas de temporada, mostrando platos reales capturados por comensales.

Retos y consideraciones

Derechos de uso: Siempre es importante solicitar permiso antes de incluir fotos o textos de usuarios.

Coherencia visual: Aunque el UGC es auténtico, debe cuidarse la calidad para no afectar la imagen de la marca.

Gestión de datos: Integrar información de múltiples canales exige herramientas que mantengan actualizada y protegida la base de datos.

El futuro del Email Marketing omnicanal

La tendencia indica que el Email Marketing será cada vez más interactivo y conectado con otros medios. Los correos dejarán de ser un mensaje aislado para convertirse en un eslabón más de una cadena de experiencias, donde el usuario siente que la marca lo acompaña de manera natural en todos los puntos de contacto.

El UGC, por su parte, seguirá creciendo como recurso clave para diferenciarse en un mercado saturado de mensajes automatizados. Integrarlo en una estrategia omnicanal no solo fortalece la confianza, sino que también humaniza la comunicación, recordándole al cliente que detrás de la marca hay personas reales y una comunidad activa.

En definitiva, el éxito de una estrategia de mailing dependerá, en los próximos años, de la capacidad de las marcas para unir datos, canales y voces auténticas en un solo mensaje coherente, relevante y, sobre todo, centrado en el usuario.