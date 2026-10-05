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Política Canelones | inversiones |

Canelones lanzó el Mes de las Personas Mayores con nuevas inversiones y programas de acompañamiento

El gobierno departamental desplegará durante todo octubre una grilla descentralizada de jornadas de salud, arte, aprendizaje y reflexión en los municipios canarios.

Canelones lanzó Mes de las Personas Mayores

Canelones lanzó Mes de las Personas Mayores

 Foto: Intendencia de Montevideo
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Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, la Intendencia de Canelones, a través del Área de Personas Mayores de la Dirección General de Desarrollo Humano, formalizó la apertura del cronograma de actividades que se desarrollará durante todo el mes de octubre en las distintas localidades del departamento.

El acto, celebrado en la Sala Lumière de la capital canaria, reunió a autoridades departamentales, exjerarcas y representantes de la sociedad civil, sirviendo como marco para la presentación de nuevos programas de asistencia y el reconocimiento a la trayectoria de las políticas públicas dirigidas a la población de la tercera edad.

Inversión en infraestructura asistencial y cuidados comunitarios

Durante la oratoria, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, repasó la evolución de los programas sociales desde su implementación en 2005 y anunció la asignación de un fondo rotatorio de $ 250.000 destinado a financiar mejoras edilicias en 250 residenciales de ancianos del departamento, iniciando una primera fase de intervención en 70 establecimientos.

Por su parte, la directora general de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido, presentó el proyecto de agentes comunitarios "Canelones te acompaña a cuidar", una iniciativa diseñada para brindar asistencia directa y personalizada en los hogares de las personas mayores. Garrido destacó que la propuesta busca replicar experiencias exitosas a nivel internacional para consolidar al departamento como un espacio de innovación en políticas de cuidados y envejecimiento activo.

Reconocimiento institucional a dos décadas de políticas públicas

El responsable del Área de Personas Mayores, Carlos García, resaltó que la agenda de octubre incluye encuentros culturales, talleres de aprendizaje y jornadas de promoción de la salud orientados a garantizar la autonomía y la participación comunitaria.

La jornada incluyó un homenaje especial a Susana Bergeret, primera responsable del área en 2005, en un marco protocolar que contó con la presencia del exintendente Marcos Carámbula. La actividad concluyó con la presentación artística del Coro Uni3 de Ciudad de la Costa.

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