En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, la Intendencia de Canelones, a través del Área de Personas Mayores de la Dirección General de Desarrollo Humano, formalizó la apertura del cronograma de actividades que se desarrollará durante todo el mes de octubre en las distintas localidades del departamento.
Canelones lanzó el Mes de las Personas Mayores con nuevas inversiones y programas de acompañamiento
El gobierno departamental desplegará durante todo octubre una grilla descentralizada de jornadas de salud, arte, aprendizaje y reflexión en los municipios canarios.