Canelones lanzó el Mes de las Personas Mayores con nuevas inversiones y programas de acompañamiento

Por su parte, la directora general de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido, presentó el proyecto de agentes comunitarios "Canelones te acompaña a cuidar", una iniciativa diseñada para brindar asistencia directa y personalizada en los hogares de las personas mayores. Garrido destacó que la propuesta busca replicar experiencias exitosas a nivel internacional para consolidar al departamento como un espacio de innovación en políticas de cuidados y envejecimiento activo.

Reconocimiento institucional a dos décadas de políticas públicas

El responsable del Área de Personas Mayores, Carlos García, resaltó que la agenda de octubre incluye encuentros culturales, talleres de aprendizaje y jornadas de promoción de la salud orientados a garantizar la autonomía y la participación comunitaria.

La jornada incluyó un homenaje especial a Susana Bergeret, primera responsable del área en 2005, en un marco protocolar que contó con la presencia del exintendente Marcos Carámbula. La actividad concluyó con la presentación artística del Coro Uni3 de Ciudad de la Costa.