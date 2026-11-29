La temporada de verano comenzó oficialmente este sábado 28 de noviembre con la puesta en marcha del servicio de guardavidas en las playas de Canelones y Maldonado. Las dos intendencias activaron sus equipos de prevención y vigilancia, aunque establecieron distintos horarios de funcionamiento y fechas de finalización de la cobertura.
SEGURIDAD EN LAS COSTAS
Comenzó la temporada de guardavidas en Maldonado y Canelones: horarios y cobertura hasta 2027
Los servicios de vigilancia y prevención ya funcionan en las playas de ambos departamentos. Canelones contará con 220 guardavidas en 86 torres, mientras que Maldonado desplegará 355 funcionarios en 94 puestos.