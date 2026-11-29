El servicio funcionará todos los días entre las 10:30 y las 19:30 horas. Los funcionarios, además de las tareas de vigilancia, cuentan con formación en reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios y atención de situaciones críticas.

La Intendencia informó que todavía permanecen sin actividad tres puestos: El Chupón, en Santa Lucía; Aguas Corrientes y San Ramón. Su habilitación está prevista para los próximos días.

Maldonado amplía horarios desde diciembre

En Maldonado, la cobertura se mantendrá hasta el 31 de marzo de 2027, con 355 funcionarios distribuidos en 94 puestos, desde Solís Grande hasta José Ignacio, incluida la isla Gorriti.

Hasta el lunes 30 de noviembre, el horario será de 11:00 a 18:00. A partir del martes 1.º de diciembre, se ampliará de 9:30 a 19:30.

Como parte de las mejoras para este verano, el operativo incorporará dos motos de agua y renovará los vehículos utilizados por los coordinadores.

Con el inicio de la temporada, ambas administraciones apuntan a reforzar la seguridad en las zonas de baño durante los meses de mayor concurrencia turística.