Cosse: "Tenemos una cantidad de urgencias en el presente"

Posteirormente, habló de las políticas de estado y subrayó que "nos quieren hacer pensar" que estan son que "nos sentemos unos dirigentes juntos y firmemos un documento, y eso es un micro instante, eso no es garantía de la fijación de un rumbo".

"Las consecuencias de un rumbo son la garantía de generar una política de Estado. Hay consecuencias que en el momento no se ven, como no podemos ver las consecuencias maravillosas de lo que hizo Varela, no se podían ver quizás a los 5, a los 10 años, pero un rumbo y una permanencia que la profundizó. Por lo tanto, tener un rumbo es importante", sostuvo Cosse.

En ese sentido, la precandidata dijo que las políticas de Estado "son importantes" porque "minimizan la arbitrariedad del momento y del futuro".

Lo contrario a tener un rumbo, expresó Cosse, es el "sálvese quien pueda": "Hemos retrocedido porque nuestro país en esta falta de rumbo subestima el enorme capital que representan los docentes. Hemos retrocedido en la salud. Los síntomas son que faltan remedios, los síntomas son las enormes tardanzas para conseguir especialistas en todo el Uruguay, no es solo en el interior, en todo el Uruguay. Hemos retrocedido en la política antitabaco, ahora resulta que sí, se pueden determinadas cosas que nos ha marcado a nivel internacional".

En relación a esto, señaló que Uruguay tiene "una cantidad de urgencias en el presente".

"¿Saben cuál es la mejor forma de llevar adelante una política de trabajo para el presente? Resolver los problemas del presente. En la resolución de los problemas concretos se generan fuentes de trabajo. Nuestro próximo gobierno no puede hacer mejor lo que hicimos una vez, tiene que hacer las cosas distintas, con un profundo sentido humanista y realista de realidad, de profundo pragmatismo. Y con un elemento fundamental ineludible: la participación, que es la única garantía de perdurar", manifestó la precandidata.