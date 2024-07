Caram atrincherado

En la tarde, la única preocupación en la ciudad de Artigas era saber si Caram renunciaría o no. La verdad es que estuvo en su despacho de la Intendencia y se reunió con la Secretaria General, Dra. Carmela Gallardo, y con sus abogados.

Esa misma tarde, la decisión de no renunciar fue comunicada al presidente de la Junta, quien, como diría mi abuela: "se quedó afeitado y sin visita".

La inhabilitación

El órgano competente para decidir sobre la pérdida de ciudadanía es la Corte Electoral, una vez que recibe los oficios pertinentes con las sentencias de condena.

Según le informó a Juana el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, el viernes se recibieron los oficios y se les dará el trámite usual. Todas las semanas la Corte adopta resoluciones de similar naturaleza y no hay atraso en el registro de inhabilitados. Juana sabe que la Corte Electoral se reúne en sesiones ordinarias los días miércoles, y seguramente se tratarán las inhabilitaciones de Caram y Valentina Dos Santos.

Mientras tanto, el departamento de Artigas está en una suerte de limbo institucional. El WhatsApp de los principales dirigentes no paró; Juana sabe que muchos están hartos del problema de Artigas. Un legislador le dijo a Juana: "Estábamos todos atentos al caso Artigas, pero muchos [en plena campaña electoral] prefirieron dejar pasar y asumir el riesgo, ¡y pasó lo que pasó!".

La sucesión

Como informó Caras & Caretas, la primera en la línea de sucesión de Caram es la ex diputada y ex blanca Valentina Dos Santos, condenada el pasado miércoles y que también espera la inhabilitación de la Corte Electoral. Juana sabe que Valentina sigue monitoreando todo, pero no lo hace desde su despacho en la Intendencia; se trasladó al campo familiar María Isabel en el paraje Cuaro.

Desde allí, escribió el viernes este WhatsApp que recibieron los dirigentes de la Lista 2525: “Les cuento la decisión que tomaron en la reunión en el despacho del intendente, la cual terminó a las 18:35: 'le pidieron a Lacalle Pou que interceda y convenza a Mario Predebon para renunciar a su derecho como suplente (claro, a cambio de algo). Están convencidos de que Mario le va a decir que sí a Lacalle. El tema pasaría a la Junta y el intendente será el escribano Alejandro Silvera'”.

El texto en sí mismo nos eximiría de mayores comentarios. Un histórico dirigente blanco de Artigas le dijo a Juana que, cuando lo leyó, “tuve ganas de llorar, pero esa es Valentina, no tiene límites”. Y agregó: “Su padre es un estanciero rico del departamento, suele decir que tiene una estancia para hacer intendenta a Valentina”.

Quien sigue en la línea de sucesión es la Esc. Elita Volpi, madrina del ex secretario general y hoy diputado Emiliano Soravilla.

Volpi ha sido intendente interina en más de una oportunidad, pero es vieja conocida de la Fiscalía de Artigas. Está siendo indagada en una estafa millonaria. Juana consultó al Dr. Fernando Araujo, quien manifestó: “Está indagada y no descarto que se llegue a su formalización".

Juana sabe que la dirigencia blanca a esta altura hace lo imposible para convencer a la Esc. Volpi de que no acepte. Saben que se compran un problema nuevo y que además, como dicen en Artigas, “Elita es el mismo perro con distinto collar”.

Quien sigue en último lugar es el productor arrocero Mario Predebon y Juana, inquieta como siempre, sabe que la dirigencia blanca no ha parado y mantiene conversaciones para convencerlo de que acepte.

Predebon es un dirigente de perfil bajo, que se ha desarrollado arriba de un tractor.

Juana habló en exclusiva con él, quien ante la posibilidad de asumir señaló: “Quiero asumir, claro que quiero. Pero con la única condición de que los cargos de confianza actuales deben renunciar y yo quiero elegir gente de mi confianza”.

Predebon explicó que hasta ahora había acompañado la lista 2525 pero “en lugar secundarios, siempre apoyando, colaborando”.

Cuando hablamos, Juana le preguntó por los 8 millones de dólares; Predebon señaló que “sabe donde están las horas extras: en fiestas todos los fines de semana, en el cumpleaños de Valentina y esencialmente, en votos”.

“Esto se tiene que terminar, yo he recibido el apoyo de ediles y varios dirigentes, mi celular no para de sonar”, dijo.

La decisión final la sabremos esta semana: por ahora, el Intendente Caram sigue atrincherado en su despacho de la Intendencia de Artigas.