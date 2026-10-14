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Política

polémica por reunión y asado

Director de TVFlorida desmiente a Bordaberry sobre caso Bouvier

La reunión a la que asistió el director de AFE, Robert Bouvier, fue política, según afirmó un empresario periodístico asistente.

Robert Bouvier cuestionado por su participación en acto de la lista 10.

Robert Bouvier cuestionado por su participación en acto de la lista 10.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El director de TV Florida y de Radio Florida FM 89.3, el empresario y periodista Fabricio Álvarez, desmintió al senador Pedro Bordaberry y afirmó que la actividad en la que participó el director de AFE, Robert Bouvier, fue una reunión político-partidaria. “Nos invitaron a una reunión organizativa de la lista 10”, del Partido Colorado, afirmó.

Bouvier, director por la oposición en el directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), fue denunciado por participar de una actividad política, lo que está vedado por su condición de director de un ente autónomo. El tema está a estudio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), lo que fue cuestionado por Bordaberry.

Álvarez, en su programa Rompecabezas, indicó que al invitar a los periodistas "no nos dijeron que llegaban dirigentes de todo el país para celebrar la recuperación de (Walter) Cervini. No nos dijeron eso cuando nos invitaron como medio, tampoco nos dijeron que era un acto político, ninguna de las dos cosas”.

Invitados a la reunión

Respecto a los motivos de la convocatoria, indicó que "lo que determinó la invitación, y yo eso se lo voy a decir a la Jutep, que asuma la investigación y continúe, es que nos invitaron a una reunión organizativa de la Lista 10 y que terminaría, terminaría tal jornada con un pinche de carne, un pinchado de carne al final”.

"¿Por qué cuento eso? Porque eso sí lo tenemos guardado. La invitación está archivada aquí”, señaló. Y agregó: "Nosotros no hablamos de nada que no podamos entregar como elemento. Y eso lo tengo como elemento. Eso está guardado aquí y archivado”.

La denuncia original fue presentada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por el convencional nacional del propio Partido Colorado, Esequiel Ibarra. La acusación señala que Bouvier asistió y dio un discurso en un encuentro del sector Vamos Uruguay / Lista 10, liderado por el senador Pedro Bordaberry.

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