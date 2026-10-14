Director de TVFlorida desmiente a Bordaberry sobre caso Bouvier

Invitados a la reunión

Respecto a los motivos de la convocatoria, indicó que "lo que determinó la invitación, y yo eso se lo voy a decir a la Jutep, que asuma la investigación y continúe, es que nos invitaron a una reunión organizativa de la Lista 10 y que terminaría, terminaría tal jornada con un pinche de carne, un pinchado de carne al final”.

"¿Por qué cuento eso? Porque eso sí lo tenemos guardado. La invitación está archivada aquí”, señaló. Y agregó: "Nosotros no hablamos de nada que no podamos entregar como elemento. Y eso lo tengo como elemento. Eso está guardado aquí y archivado”.

La denuncia original fue presentada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por el convencional nacional del propio Partido Colorado, Esequiel Ibarra. La acusación señala que Bouvier asistió y dio un discurso en un encuentro del sector Vamos Uruguay / Lista 10, liderado por el senador Pedro Bordaberry.