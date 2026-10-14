El director de TV Florida y de Radio Florida FM 89.3, el empresario y periodista Fabricio Álvarez, desmintió al senador Pedro Bordaberry y afirmó que la actividad en la que participó el director de AFE, Robert Bouvier, fue una reunión político-partidaria. “Nos invitaron a una reunión organizativa de la lista 10”, del Partido Colorado, afirmó.
polémica por reunión y asado
Director de TVFlorida desmiente a Bordaberry sobre caso Bouvier
La reunión a la que asistió el director de AFE, Robert Bouvier, fue política, según afirmó un empresario periodístico asistente.