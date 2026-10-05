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Política

¿Nueva disputa?

Gobierno mira de reojo un nuevo conflicto con Katoen Natie en el puerto

Ejecutivo estudia iniciativas para una segunda terminal que podrían derivar en un problema con la empresa Katoen Natie.

Gobierno estudia nuevas propuestas para el puerto.

Gobierno estudia nuevas propuestas para el puerto.
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Por Redacción Caras y Caretas

El gobierno celebró el acuerdo alcanzado entre los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa Katoen Natie, que permitió poner fin a un extenso conflicto laboral en el Puerto de Montevideo, aunque, mientras se cierra ese frente, comienza a tomar fuerza una nueva disputa vinculada al proyecto para instalar una segunda terminal especializada de contenedores.

Foco de conflicto

Pero mientras el gobierno celebra el cierre de la disputa laboral, la relación con Katoen Natie enfrenta otro posible foco de conflicto, esta vez por las iniciativas que están siendo estudiadas para desarrollar una segunda terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo.

Consultado sobre la posibilidad de que la compañía belga, que controla el 80% de TCP, inicie un juicio contra el Estado si avanza una segunda terminal, el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez evitó anticipar una posición del Ejecutivo.

“Hay varias iniciativas que se están tramitando y estudiando”, señaló el jerarca, quien recordó que “Uruguay tiene un marco jurídico determinado y se están estudiando. Una vez que haya un informe técnico de las iniciativas, podemos dar una opinión”. Las propuestas se encuentran actualmente bajo análisis de los servicios técnicos, según explicó el secretario de Presidencia.

La advertencia de Katoen Natie surgió ante la iniciativa privada presentada por Neltume Ports, accionista mayoritario de Montecon, para desarrollar una nueva terminal especializada de contenedores, denominada Montevideo Container Terminal (MCT).

El proyecto contempla una inversión de 900 millones de dólares y una capacidad para movilizar hasta 1,15 millones de TEU por año. La infraestructura propuesta incluye aproximadamente 940 metros de línea de atraque, 38 hectáreas de superficie operativa y capacidad para recibir simultáneamente dos buques post-Panamax.

Nuevo juicio contra el Estado

Katoen Natie advirtió que la eventual aceptación de esa iniciativa podría llevar a la compañía a abrir un diferendo con el Estado uruguayo en el marco del tratado de protección de inversiones. El gerente de Relaciones Institucionales de la compañía, Fernando Correa, había señalado que una aceptación administrativa de la iniciativa privada tendría como respuesta la notificación de un diferendo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (BM).

La empresa sostiene que una segunda terminal competidora afectaría la ecuación económica del proyecto que desarrolla actualmente y entraría en contradicción con elementos del acuerdo vigente con Uruguay, entre ellos las condiciones para dimensionar otra terminal especializada y la estabilidad jurídica del contrato.

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