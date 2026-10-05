Gobierno mira de reojo un nuevo conflicto con Katoen Natie en el puerto

“Hay varias iniciativas que se están tramitando y estudiando”, señaló el jerarca, quien recordó que “Uruguay tiene un marco jurídico determinado y se están estudiando. Una vez que haya un informe técnico de las iniciativas, podemos dar una opinión”. Las propuestas se encuentran actualmente bajo análisis de los servicios técnicos, según explicó el secretario de Presidencia.

La advertencia de Katoen Natie surgió ante la iniciativa privada presentada por Neltume Ports, accionista mayoritario de Montecon, para desarrollar una nueva terminal especializada de contenedores, denominada Montevideo Container Terminal (MCT).

El proyecto contempla una inversión de 900 millones de dólares y una capacidad para movilizar hasta 1,15 millones de TEU por año. La infraestructura propuesta incluye aproximadamente 940 metros de línea de atraque, 38 hectáreas de superficie operativa y capacidad para recibir simultáneamente dos buques post-Panamax.

Nuevo juicio contra el Estado

Katoen Natie advirtió que la eventual aceptación de esa iniciativa podría llevar a la compañía a abrir un diferendo con el Estado uruguayo en el marco del tratado de protección de inversiones. El gerente de Relaciones Institucionales de la compañía, Fernando Correa, había señalado que una aceptación administrativa de la iniciativa privada tendría como respuesta la notificación de un diferendo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (BM).

La empresa sostiene que una segunda terminal competidora afectaría la ecuación económica del proyecto que desarrolla actualmente y entraría en contradicción con elementos del acuerdo vigente con Uruguay, entre ellos las condiciones para dimensionar otra terminal especializada y la estabilidad jurídica del contrato.