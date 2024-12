Negocios de Salinas y Bogliaccini nunca se denunciaron

Esta compra había sido responsabilidad directa del Dr. Daniel Salinas, quien se había desempeñado como gerente de Recursos Materiales de la institución durante la gestión del Dr. Bogliaccini, entre 2009 y 2019.

Llama la atención que semejante resolución, que puso en tensión la interna del funcionamiento de las máximas autoridades de la institución y que hubieran llevado a la Justicia a Daniel Salinas, haya terminado en un cajón.

Sin embargo, ni es casual ni se puede atribuir a un olvido o un retraso burocrático administrativo. Sucedió que en esas semanas Salinas fue designado ministro de Salud Pública en el nuevo Gobierno nacional que encabezó Luis Lacalle Pou.

Hoy sabemos que hubo una llamada de Álvaro Delgado a las nuevas autoridades del CASMU, donde se les “convenció” de que mantener al ministro en esa denuncia era una imprudencia que podía costar caro.

En esa instancia en que se procesaron las denuncias y se pusieron a consideración de la Junta Directiva, votaron a favor los Dres. Raúl Rodríguez, Andrea Zumar (vicepresidente) y Juan José Areosa, votó en contra la Dra. Raquel Pannone y se abstuvo el Dr. Domingo Beltramelli, quien ganó notoriedad en estos últimos días con declaraciones públicas aprovechando el vigor que incita la ministra Karina Rando para criticar a la mayoría.

Curiosamente, no se veía por parte de la minoría ninguna irregularidad en las actuaciones de las antiguas autoridades que no habían sido reelegidas. En aquella instancia no veían los problemas con las contrataciones, que por alguna suerte de epifanía él y otras “partes interesadas” sí logran detectar hoy.

Las acusaciones se sustentaban fundamentalmente en un informe de auditoría presentado por el Cr. Santiago Moldes Saravia, quien había identificado “importantes deficiencias en la planificación, contratación, ejecución y monitoreo en la implementación de los sistemas informáticos referidos”, y que entre diciembre de 2014 y octubre de 2019 habían insumido una suma cercana a los U$S 5 millones, con resultados lamentables. Solo para hacerse una idea, el software no permitía enviar la historia clínica en forma electrónica. Se requería imprimir los documentos para luego escanearlos y mandarlos por fax o como adjunto.

Estas cosas, que eran y son evidentes para todo CASMU, pero que sorpresivamente no llamaron nunca la atención ni del MSP ni de la JUNASA ni de la sucesión de veedores e interventores, que fueron enviados con el fin ostensible de hostigar a la mutualista y su directiva.

El informe de Moldes, con fecha previa al supuesto llamado de Álvaro Delgado, indicaba que “no hubo un involucramiento diligente del área de Compras liderada por el Dr. Daniel Salinas”, en lo que refería a la fundamentación para la contratación de las referidas empresas.

Agregaba que “CASMU no posee documentación acerca de sus registros societarios, estados contables, poderes legales vinculantes entre Medifix y sus representadas”, y que la dirección de la época tampoco había advertido que algunas de ellas “estaban siendo denunciadas públicamente en sus países de origen por estar involucradas en actos de corrupción (Alfatec) y soborno (Saydex)”.

¡Imaginen si los interventores actuales de CASMU, el Dr. Lorente y el Cr. Simonelli, hubieran encontrado algo similar de la gestión actual!

Pero el informe de Santiago Moldes continúa exponiendo la falta de diligencia del equipo de dirección del Dr. Bogliaccini, quien pocos días después fuera designado por el Dr. Salinas para dirigir la Junta Nacional de Salud.

“Si bien a la fecha se han gastado millones de dólares —decía el informe del Dr. Moldes—, no hay certeza sobre la eficiencia en la ejecución del proyecto liderado por la ex directora técnica, la Dra. Nury Santana, y la subgerente de Administración y Finanzas y gerente general interina, la Cra. María Porcelli”.

Como se puede apreciar, los nombres se repiten y nos traen a la mente la fiestita organizada por la Cra. Porcelli hace poco más de una semana en su domicilio. Salinas, Bogliaccini, Pomi, Porcelli, Santana… Este es el equipo que en octubre de 2019 entregó a CASMU fundido y endeudado hasta el límite a una directiva que debió enfrentar, además de este desafío, la pandemia y un Ministerio de Salud Pública dirigido por quienes habían dejado esta desastrosa situación.

Pero gracias al Gral. Manini Ríos y su Cabildo Abierto, a partir del 1º de marzo de 2020 todos terminarían convenientemente acomodados por su colega hasta hacía muy poco, el Dr. Daniel Salinas, quien hoy se desempeña como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica sin haber ocupado en su vida un cargo docente relevante en la academia.

A nadie debería sorprender entonces la evidente animosidad de las autoridades del MSP y la JUNASA con la directiva actual. A pesar de todo el viento en contra, CASMU llegó a presentar, el 11 de diciembre de 2020, la citación a conciliación a las partes demandas, con Salinas ya excluido, según fuera mandatado, y “sugerido” por Álvaro Delgado, quien se desempeñaba como secretario de la Presidencia de la República.

Sin embargo, esto parecería continuar incomodando al Gobierno, ya que el Dr. Fernando Blanco del MEF y el Lic. José Luis Satdjian del MSP habrían “sugerido” al Dr. Raúl Rodríguez retirar la demanda. Un año y medio después los mismos actores habrían ejercido también presiones para que CASMU desistiera de expresar interés por adquirir los IMAE de la liquidada Casa de Galicia.

Pero esa es otra historia.

***

Simonelli: El hombre que persiguió a Briozzo y que ahora interviene el Casmu

En el 2022 la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) cesó a Leonel Briozzo como encargado del Departamento Médico Obstétrico del Hospital de la Mujer del Pereira Rossell tras una investigación administrativa. El ginecólogo y exsubsecretario del Ministerio de Salud Pública durante el segundo gobierno del Frente Amplio había cuestionado la resolución calificándola de “viciada de forma” y afirmó desconocer su “real contenido”.

La decisión surgió de una denuncia recibida en 2021 sobre supuestas irregularidades en la liquidación de la Variable Anestésico Quirúrgico (VAQ) en cirugías del servicio de maternidad. La Gerencia General dispuso una investigación administrativa y, por otra parte, el Directorio de ASSE dispuso una auditoría el 8 de setiembre de 2021.

El Cr. Simonelli, gerente financiero del hospital, fue uno de los principales promotores de la persecución contra el Dr. Leonel Briozzo, hoy designado por Yamandú Orsi para ser el próximo subsecretario del MSP. La actitud inquisitoria de Simonelli fue acompañada por otro nombre clave, Victoria Lafluf, quien fuera directora general del Pereira Rossell, hoy ubicada como directora encargada del Área Programática de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública. Además, es sobrina de Roberto Lafluf, asesor de Luis Lacalle Pou.

Cabe recordar que el Cr. Simonelli actualmente es uno de los interventores del CASMU y fue señalado por varios médicos de la institución por una actitud de hostigamiento y persecución al desarrollar pesquisas en una asamblea de los socios.