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Política Negro | Correa | crimen

Aniversario de la DGRTID

Negro destacó la lucha contra el crimen organizado y Correa remarcó los grandes operativos antidroga

"Los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos afectan intereses económicos y criminales poderosos", aseveró Carlos Negro.

Ministro del Interior, Carlos Negro.

Ministro del Interior, Carlos Negro.

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Por Redacción Caras y Caretas

Durante el acto en el que se celebró el 33° aniversario de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el trabajo de los equipos conformados en la Policía Nacional desde el 1º de marzo de 2025, en línea con los objetivos definidos en el Plan Nacional de Seguridad Pública.

En ese sentido, señaló que el combate a la violencia armada, el narcotráfico y el lavado de activos constituye una de las principales prioridades de la gestión. A su vez, el jerarca valoró el profesionalismo, la seriedad y el compromiso de los funcionarios de la DGRTID, y destacó la coordinación y la confianza mutua que caracterizan el trabajo cotidiano entre la Policía y la Fiscalía.

Advirtió además que poner textual ... “los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos afectan intereses económicos y criminales poderosos, cuyos integrantes pueden intentar aprovechar la exposición de los funcionarios policiales que participan en estas operaciones”.

Correa destacó las principales operaciones en el último año

El director de la DGRTID, Comisario Mayor Lic. Robert Correa, brindó un discurso en donde resaltó el trabajo realizado por la DGRTID en este último año, resaltando los resultados obtenidos gracias al trabajo coordinado, la perseverancia y el profesionalismo de los funcionarios.

Al repasar las actuaciones más relevantes del período, Correa resaltó los resultados de investigaciones que permitieron desarticular organizaciones criminales, incautar importantes cargamentos de drogas y afectar las estructuras económicas y logísticas vinculadas al narcotráfico, entre ellas la Operación Nueva Era, con la incautación de aproximadamente dos toneladas de cocaína, la Operación Iro, en el barrio Cerro de Montevideo que permitió la condena del líder de la organización por delitos vinculados al narcotráfico, lavado de activos y falsificación de documentos y estafa.

También destacó la Operación Midas, que permitió desarticular un laboratorio destinado a la producción de hachís en Uruguay, con la incautación de casi cuatro toneladas y media de cannabis y 50 kilogramos de hachís, además de la condena de seis personas.

Cada procedimiento correctamente planificado, cada evidencia obtenida, cada organización desarticulada y cada víctima potencialmente protegida son parte de una misma misión: defender la vida, la convivencia y la seguridad de los uruguayos”, concluyó Correa.

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