Negro destacó la lucha contra el crimen organizado y Correa remarcó los grandes operativos antidroga

Correa destacó las principales operaciones en el último año

El director de la DGRTID, Comisario Mayor Lic. Robert Correa, brindó un discurso en donde resaltó el trabajo realizado por la DGRTID en este último año, resaltando los resultados obtenidos gracias al trabajo coordinado, la perseverancia y el profesionalismo de los funcionarios.

Al repasar las actuaciones más relevantes del período, Correa resaltó los resultados de investigaciones que permitieron desarticular organizaciones criminales, incautar importantes cargamentos de drogas y afectar las estructuras económicas y logísticas vinculadas al narcotráfico, entre ellas la Operación Nueva Era, con la incautación de aproximadamente dos toneladas de cocaína, la Operación Iro, en el barrio Cerro de Montevideo que permitió la condena del líder de la organización por delitos vinculados al narcotráfico, lavado de activos y falsificación de documentos y estafa.

También destacó la Operación Midas, que permitió desarticular un laboratorio destinado a la producción de hachís en Uruguay, con la incautación de casi cuatro toneladas y media de cannabis y 50 kilogramos de hachís, además de la condena de seis personas.

“Cada procedimiento correctamente planificado, cada evidencia obtenida, cada organización desarticulada y cada víctima potencialmente protegida son parte de una misma misión: defender la vida, la convivencia y la seguridad de los uruguayos”, concluyó Correa.