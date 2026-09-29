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Política armas | municiones | Negro

Seguridad Pública

Negro destacó aumento de 15% de armas de fuego incautadas y 400% de municiones en el primer semestre

El ministro del Interior, Carlos Negro, informó que en los primeros seis meses del año se incautaron 1.434 armas de fuego y 82.225 municiones.

Armas y municiones incautadas en la Operación Popular.

Armas y municiones incautadas en la Operación "Popular".

 Foto: Armada Nacional
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Por Redacción Caras y Caretas

Durante el Encuentro Regional sobre Seguridad Fronteriza, organizado en el marco de la presidencia pro tempore del Mercosur, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el incremento del 15% en el decomiso de armas de fuego. Según datos de la cartera , la Policía incautó un total de 1.434 armas en los primeros meses de 2026.

Armas cortas: 930 / 896 (2025).

Armas largas: 504 / 356 (2025).

Aumento exponencial de municiones incautadas

La incautación de municiones aumentó más de 400% en el primer semestre de 2026, destacó Negro.

La cantidad de cartuchería obtenida por investigaciones policiales fue de 82.225 municiones, frente a las 14.931 municiones incautadas durante los primeros seis meses de 2025.

Por estas acciones, Negro indicó que más de 30 personas fueron detenidas y derivadas a la Justicia. En los operativos, fueron sustraídas más de 10 armas de fuego, 12 vehículos y fueron retiradas del mercado ilegal más de 3,6 millones de dosis de sustancias elaboradas por el narcotráfico.

La ruta del dinero

Vamos detrás de la ruta del dinero para pegar en las organizaciones en la parte que más duele”, subrayó Negro, en referencia al lavado de activos. Los datos de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional cerrados a diciembre de 2025 indicaron que fueron incautados más de 250 millones de pesos.

En 2026, la información oficial indica que la Policía concretó más de 200 allanamientos y fueron formalizadas unas 120 personas por actividades vinculadas al narcotráfico.

Negro enmarcó estas acciones en el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, documento que “pretende establecerse como una política de Estado basada en evidencia, con objetivos de corto, mediano y largo plazo”, cuya prioridad es el “combate al crimen organizado en todas sus formas”, en particular, el narcotráfico, el tráfico de armas y municiones, el lavado de activos, el ciberdelito y la trata de personas”.

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