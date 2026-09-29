Negro destacó aumento de 15% de armas de fuego incautadas y 400% de municiones en el primer semestre

Aumento exponencial de municiones incautadas

La incautación de municiones aumentó más de 400% en el primer semestre de 2026, destacó Negro.

La cantidad de cartuchería obtenida por investigaciones policiales fue de 82.225 municiones, frente a las 14.931 municiones incautadas durante los primeros seis meses de 2025.

Por estas acciones, Negro indicó que más de 30 personas fueron detenidas y derivadas a la Justicia. En los operativos, fueron sustraídas más de 10 armas de fuego, 12 vehículos y fueron retiradas del mercado ilegal más de 3,6 millones de dosis de sustancias elaboradas por el narcotráfico.

La ruta del dinero

“Vamos detrás de la ruta del dinero para pegar en las organizaciones en la parte que más duele”, subrayó Negro, en referencia al lavado de activos. Los datos de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional cerrados a diciembre de 2025 indicaron que fueron incautados más de 250 millones de pesos.

En 2026, la información oficial indica que la Policía concretó más de 200 allanamientos y fueron formalizadas unas 120 personas por actividades vinculadas al narcotráfico.

Negro enmarcó estas acciones en el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, documento que “pretende establecerse como una política de Estado basada en evidencia, con objetivos de corto, mediano y largo plazo”, cuya prioridad es el “combate al crimen organizado en todas sus formas”, en particular, el narcotráfico, el tráfico de armas y municiones, el lavado de activos, el ciberdelito y la trata de personas”.