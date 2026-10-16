Nicolás Olivera cuestionó al gobierno por no concretar acuerdo con HIF Global

"La empresa, el Estado y la inversión están esperando para que se firme el acuerdo entre HIF y el gobierno", dijo Olivera.

El intendente sostuvo que "el gobierno tiene que dar determinadas certezas y a partir de ahí comienza un proceso para HIF".

El proyecto de Solaria y el "embudo" hacia la zona metropolitana

Por otra parte, Olivera celebró el acuerdo con la empresa española Solaria para la construcción de un parque fotovoltaico y un data center en los departamentos de Florida, Canelones y San José con una inversión total de US$ 5.700 millones.

Olivera se manifestó "feliz por Uruguay, feliz por los departamentos, feliz por la zona metropolitana, que sigue generando ese efecto embudo en el Uruguay", dijo Olivera con cierta ironía.

"Al norte del río Negro hay otra realidad distinta, donde nosotros estamos esperando por decisiones del gobierno para que la empresa pueda avanzar en lo que es la concreción", señaló el sanducero.

"Si el gobierno no genera las condiciones en determinados lugares donde las condiciones no están dadas, porque es cara la energía, es caro el combustible, porque estamos lejos del puerto; si el gobierno no da señales en ese sentido es difícil que buena parte del territorio nacional se pueda desarrollar de manera integral", concluyó.