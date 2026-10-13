Orsi se reunió con directivo de Google

Tras el encuentro entre el presidente Yamandú Orsi y el director de Tecnología de Aprendizaje y Sostenibilidad de Google, Ben Gomes, la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, aseguró que el área de educación de Google tiene interés en conocer la experiencia uruguaya en materia de inteligencia artificial y educación, para analizar las "lecciones aprendidas" por Uruguay y compartirlas "con el resto del mundo".
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Temas abordados en la reunión entre Orsi y director de Google
La jerarca también mencionó otros asuntos del intercambio entre Orsi y Gomes, como la inversión de Google en un centro de datos (data center) actualmente en construcción, en el Parque de las Ciencias, en Canelones.
En la reunión, fueron destacados tanto la generación nacional de energía mediante recursos renovables como las características de la sociedad uruguaya basada en la convivencia y el desarrollo del gobierno democrático, indicó Haim.
Haim recordó la participación del presidente Orsi en el encuentro de jefes de Estado y referentes de empresas tecnológicas que se desarrolló en Nueva York, Estados Unidos (EEUU), que ocurrió el 22 de setiembre, durante la semana en la cual se desarrolló la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Congreso internacional sobre inteligencia artificial en Montevideo
La titular de Ceibal destacó que este miércoles 14 y el jueves 15 se desarrollará, en el Edificio Mercosur, el congreso internacional sobre inteligencia artificial EduIA Conf.
Gomes será uno de los principales oradores del evento, que también contará con referentes de la educación y la tecnología a nivel global.
En marzo de 2025, Ceibal presentó el primer EduIA Lab, el primer espacio dedicado a la inteligencia artificial en educación de nivel regional.
Por otro lado, Haim sostuvo que Ceibal colabora junto a Uruguay Innova en la construcción del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los avances de este documento fueron analizados este lunes 12 en Consejo de Ministros.