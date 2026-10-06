Orsi destacó el rol de la enseñanza pública: "La educación ha sido una gran fábrica de democracia"

Durante el acto, Orsi repasó la trayectoria histórica del acceso a la educación pública, señalando que, a diferencia de épocas en las que la enseñanza secundaria resultaba inaccesible para amplios sectores, el sistema se transformó en un pilar fundamental para la sociedad. En ese sentido, afirmó que «la educación ha sido en Uruguay una gran fábrica de democracia» y abogó por dar continuidad a dicho proceso. Asimismo, destacó la apertura del Liceo N.° 2 en la capital canaria en el año 2015 como un hito en la ampliación de la cobertura educativa local.