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Política Orsi | democracia |

Orsi destacó el rol de la enseñanza pública: "La educación ha sido una gran fábrica de democracia"

El presidente Yamandú Orsi volvió al Liceo N.° 1 de Canelones, su antiguo centro de estudio y trabajo, para destacar el valor de la enseñanza pública.

Orsi en liceo de Canelones

Orsi en liceo de Canelones
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El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió a los festejos por el aniversario del Liceo N.° 1 "Tomás Berreta" de la ciudad de Canelones, institución a la que estuvo vinculado como alumno y posteriormente como docente de Historia. En su oratoria, el mandatario reflexionó sobre la evolución institucional de la enseñanza media y su contribución a la cohesión social del país.

Durante el acto, Orsi repasó la trayectoria histórica del acceso a la educación pública, señalando que, a diferencia de épocas en las que la enseñanza secundaria resultaba inaccesible para amplios sectores, el sistema se transformó en un pilar fundamental para la sociedad. En ese sentido, afirmó que «la educación ha sido en Uruguay una gran fábrica de democracia» y abogó por dar continuidad a dicho proceso. Asimismo, destacó la apertura del Liceo N.° 2 en la capital canaria en el año 2015 como un hito en la ampliación de la cobertura educativa local.

Inclusión y relevancia regional de la institución

Por su parte, el director general de Educación Secundaria, Manuel Oroño, enfatizó que el acceso a la educación constituye un derecho fundamental que habilita el ejercicio de otras garantías individuales y colectivas. Oroño caracterizó al Liceo Tomás Berreta como un nodo educativo y cultural clave para el departamento, cuya área de influencia abarca a estudiantes de diversas localidades cercanas, entre ellas Juanicó.

En la jornada también intervino el intendente de Canelones, Francisco Legnani, quien recordó su trayecto formativo en el establecimiento entre los años 1991 y 1996, e hizo referencia a su etapa escolar en la que tuvo al actual presidente de la República como docente de Historia en cuarto año de secundaria.

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