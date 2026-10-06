El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió a los festejos por el aniversario del Liceo N.° 1 "Tomás Berreta" de la ciudad de Canelones, institución a la que estuvo vinculado como alumno y posteriormente como docente de Historia. En su oratoria, el mandatario reflexionó sobre la evolución institucional de la enseñanza media y su contribución a la cohesión social del país.
Orsi destacó el rol de la enseñanza pública: "La educación ha sido una gran fábrica de democracia"
El presidente Yamandú Orsi volvió al Liceo N.° 1 de Canelones, su antiguo centro de estudio y trabajo, para destacar el valor de la enseñanza pública.