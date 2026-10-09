Parlamento y Fe: "Están violando la laicidad y lo hacen sin vergüenza", dijo Fernando Amado

"No es simplemente un encuentro neutral e inocente de diálogo institucional. Como organización religiosa tienen derecho hacer lo que quieran. Lo que no podemos hacer es fingir demencia y permitir que esto pueda hacerse con el apoyo y el auspicio del Estado y el Parlamento de todos", concluyó.

En la previa del evento el diputado frenteamplista, y organizador, Álvaro Lima dijo a Caras y Caretas que “de ninguna manera se trata de una actividad de corte religioso” la grilla de conferencias y paneles “tiene que ver con temas de actualidad y que están en la agenda de cualquier gobierno de la región y por eso hay participantes que vienen desde la República Argentina”, anunció.

“La amplitud y pluralismo nos legitima a poder expresarnos libremente en el ámbito legislativo” sin embargo “no vamos a sentarnos en el hemiciclo del Parlamento a legislar, no hay ninguna afectación a la laicidad”, argumentó Lima.

Por su parte el exlegislador colorado Ope Pasquet realizó un posteo donde afirma que "el Parlamento es una institución del Estado uruguayo, que es laico". Por lo tanto "no tiene nada que ver con la fe: no puede imponerla, no puede prohibirla, no puede incentivarla ni desincentivarla. El Estado debe abstenerse de intervenir en cuestiones religiosas", reflexionó.

"Las creencias personales de cada legislador son otra cosa; pero si se quiere aludir a ellas, es equivocada e improcedente la referencia al órgano público que integran. Se nota que el entusiasmo que les produce a algunos la próxima visita del Papa, genera confusiones conceptuales", criticó.

El senador colorado Tabaré Viera dijo a Caras y Caretas que no concurrirá al evento, pero que no lo considera "violatorio de la laicidad".

Cristianismo conservador

Las redes sociales de la Cámara de Diputados informaron que "el presidente de la Cámara de Representantes, diputado Rodrigo Goñi participó en la apertura del evento 'Uruguay Dialoga' organizado por Parlamento y Fe". Por su parte, el propio diputado nacionalista posteó que "en la apertura del encuentro 'Parlamento y Fe' asumimos el desafío de conjugar dos dimensiones que no debemos confundir, pero tampoco separar. La fe no debe ponerse al servicio de la política, pero tampoco podemos desconocer el aporte de las tradiciones religiosas a la construcción de una sociedad mejor".

Entre tanto el legislador nacionalista Álvaro Dastugue (yerno del Pastor Márquez de la Iglesia Misión Vida) publicó también en X que "hoy participamos de Uruguay Dialoga, un espacio de encuentro y reflexión que reúne a representantes del gobierno, el Parlamento, comunidades de fe y organizaciones para promover el diálogo, el respeto y la construcción de una sociedad mejo".

El evento promete la presencia del presidente Yamandú Orsi con un mensaje de cierre, sin embargo desde Presidencia de la República confirmaron a Caras y Caretas que ni el presidente, ni el secretaria Alejandro Sánchez, o el prosecretario Jorge Díaz concurrirán al evento.

De la actividad participan Rodrigo Goñi, Gerardo Amarilla, Lorena Quintana, Miguel Pastorino, el rabino Dolinsky y políticos argentinos, y el diputado frenteamplista Lima.