Se desarrollará el evento "Parlamento y Fe" con fuerte presencia del cristianismo conservador

La actividad comenzará el viernes por la mañana en la Sala Idea Vilariño de la Torre de las Telecomunicaciones. Allí se abordarán los tópicos “que nos interpelan a todos”: 1) Poblaciones vulnerables. 2) Salud mental y adicciones 3) Transparencia en la gestión e integridad en todos los órdenes 4) Trabajo conjunto de los poderes del estado con las organizaciones civiles.

El viernes por la tarde habrá actividad en la Antesala de la Cámara de Representantes, y en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo. En este caso “se destaca el panel” Mesa de diálogo parlamentario, donde habrá integrantes de casi todas las bancadas parlamentarias (solamente Identidad Soberana no participa), y la presentación del libro “El lugar de lo sagrado” del filósofo chileno Manfred Svensson. Por último habrá un mensaje sobre la “Dimensión espiritual del liderazgo” a cargo del argentino Luciano Bongarrá, Presidente de Parlamento & Fe Internacional.

La actividad se anuncia que culminará “con la exposición del Presidente de la República, Yamandú Orsi, quien cerrará la histórica jornada”, aunque desde Presidencia indicaron a Caras y Caretas que aún no está confirmada su presencia. Entre los oradores no hay representantes de religiones por fuera de las judeocristianas, es decir no habrá de las de matriz afrouruguaya ni islámica, por ejemplo.

¿Quiénes son los disertantes?

Para la primera actividad en la Torre de Antel será realizada por el “referente social” Aldo Fernández, quien es el único ponente al que Caras y Caretas no logró acceder a sus referencias. Allí se hablará sobre “Poblaciones vulnerables: ¿Cómo construimos una sociedad que no deje a nadie atrás? Vulnerabilidad social y nuevas formas de exclusión”

El segundo panel estará a cargo de la excabildante Lorena Quintana (quien recorre iglesias cristianas conservadoras tratando de crear un nuevo partido político). Es médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y fue coordinadora del Área de Salud Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública desde 2020 hasta octubre de 2023, bajo el mandato de Daniel Salinas.

También participará el edil nacionalista por Montevideo, Gabriel Cunha, exdirector de programas para personas en situación de calle en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou. Y participa la Licenciada en Psicología Laura Hernandez que hace 13 años trabaja en programas diversos con personas a la intemperie, con adicciones y patología en salud mental, además de personas migrantes.

Hernández ha realizado talleres en diferentes ámbitos tanto de iglesia como en ámbitos seculares. Es miembro de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud y trabaja desde hace 12 años en la organización “Otras Manos” con convenios con Mides.

Esta actividad se titula “Salud mental y vulnerabilidades sociales. ¿Qué ocurre cuando una sociedad aprende a convivir con el dolor que debería prevenir? Adicciones, prevención y reinserción. Salud mental. Vulnerabilidad familiar y deterioro de los vínculos”

Posteriormente el diputado frenteamplista por Salto (Encuentro Federal Artiguista), Álvaro Lima reflexionará sobre la “Integridad en la gestión. ¿Puede existir una democracia sólida sin una cultura de integridad? Transparencia como cultura y no solamente como obligación”.

En cuarto lugar se presentará el coordinador general de la organización no gubernamental (ONG) “Juventud para Cristo”, Fernando Rodríguez Herrera. Quien fue el primer Defensor del Vecino del Departamento de Montevideo en 2004, exvicepresidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay en el último gobierno de Tabaré Vázquez, y es directivo de la Asociación Nacional de ONGs (Anong). También participa el artista y conferencista cristiano Alejandro Las, quien ha concurrido entre otros lugares a centros de la Juventud para Cristo. Por último integran la mesa el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos (Argentina), Gustavo Hein, y el médico duraznense diplomado en Salud Pública, Guillermo Laurnaga.

Hein pertenece al partido Propuesta Republicana (PRO) fundado por el expresidente Mauricio Macri, y Laurnaga fue adscripto de la cúpula del Ministerio de Salud Pública durante el gobierno de la Coalición Republicana en Uruguay. Tiene un Magíster en Dirección de Empresas de la Salud, y según consigna la Revista Galería quien ofició su casamiento fue el exintendente blanco Enrique Antía. La organización Juventud para Cristo además de ser parte de Anong es parte de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, y de la Plataforma por la Infancia y Adolescencia.

Este intercambio será sobre “Integridad política y social. Transparencia en la gestión. ¿Cómo recuperamos la confianza cuando la sociedad ya no evalúa solamente lo que hacemos, sino también cómo y para qué lo hacemos? Rendición de cuentas. Acceso a la información y participación ciudadana. La confianza como activo fundamental de las instituciones y las organizaciones”

Le sigue la presentación del diputado nacionalista Gerardo Amarilla “Estado y sociedad civil, una agenda compartida. ¿Qué hace el Estado por la sociedad, y qué puede hacer la sociedad civil que el Estado no alcanza? Organizaciones civiles y políticas públicas”.

En sexto lugar se volverá a presentar Rodríguez Herrera, junto al diputado blanco Álvaro Dastugue (yerno del pastor Jorge Márquez, de la Iglesia Misión vida y los hogares Beraca). También participarán el secretario de Relaciones Institucionales de Entre Ríos (Argentina) Leandro Jacobi del partido evangélico conservador “Una Nueva Oportunidad”, y la licenciada en Psicología Melisa Bassini quién es Master Coach en Programación Neuro Lingüística, Operadora Terapéutica en Adicciones, responsable del Área de Gestión del Talento Humano de la Red de Residenciales y trabaja en prevención y psicoeducación en salud mental.

Este conversatorio trata de “cuando el Estado y la sociedad civil trabajan juntos ¿Y si la solución a muchos problemas no está solamente en nuevas leyes, sino en nuevas alianzas? Relación entre las instituciones de gobierno y las organizaciones civiles. Redes comunitarias y capital social. Comunidades de fe como actores de transformación social”. Con esta actividad terminan las actividades de la mañana en la Torre de las Telecomunicaciones

Un poco más

La primera actividad de la tarde será en la Antesala del Palacio Legislativo. Allí se desarrollará la “Mesa Parlamentaria Uruguay: pluralidad que dialoga y crece. ¿Cómo construir acuerdos en una sociedad plural sin renunciar a las convicciones? Pluralismo, diálogo y convivencia democrática. Acuerdos y diferencias en la vida parlamentaria. Construcción de consensos frente a los desafíos del Uruguay”, allí participarán como ponentes legisladores de todas las bancadas parlamentarias, a excepción de Identidad Soberana. En el caso del Frente Amplio, Lima concurre con conocimiento y acuerdo de la bancada partidaria, pero a título personal.

En segundo lugar vendrá la presentación de Goñi, actual presidente de la Cámara de Diputados: “la pluralidad institucional y social, base del diálogo”. En tercer término estará la presentación del libro “El lugar de lo sagrado ¿Qué sucede con una sociedad cuando lo sagrado no tiene espacio?” del filósofo sueco (radicado en Chile) Manfred Svensson.

La actividad contará con la participación del filósofo Miguel Pastorino de la Universidad Católica del Uruguay y del rabino Daniel Dolinsky, quien se desempeña como vicepresidente de la Confraternidad judeocristiana del Uruguay. Dolinsky es líder en la Nueva Congregación Israelita, una sinagoga judía de corriente Masortí (conservadora). La confraternidad es un espacio donde concurren las principales congregaciones cristianas (católicas, protestantes) y judías del país.

Cambiando de sala al Salón de Eventos Especiales habrá una charla sobre “Espiritualidad del liderazgo” a cargo del presidente de Parlamento & Fe Internacional, Bongarrá. Según la web institucional la visión de la institución es “cambiar corazones, no solo leyes, llevando la Palabra de Dios a los políticos y gobernantes. Como un ministerio dentro de la Iglesia, nos relacionamos con el Parlamento y otros cuerpos de gobierno para presentarles a Jesucristo. Servimos como el brazo evangelizador de la Iglesia hacia la clase política, buscando alcanzar no solo a los políticos y gobernantes, sino también a sus secretarios, consejeros y asesores”.

Además aseguran en su declaración Doctrinal que el reconociendo de que “la Biblia es la mismísima Palabra del Dios viviente para el hombre, y comprende la prioridad de conocer y obedecer sus verdades” la organización se dedica “a enseñar la Biblia con diligencia y autoridad”. El ministerio central de Parlamento & Fe es “la comunicación continua de la verdad bíblica al grupo de personas en la política, para que puedan ser ganadas para Cristo y luego ser equipadas para hacer la obra del ministerio”.

Por último aseguran que habrá un mensaje presidencial por parte de Orsi titulado “una nación que conversa, una sociedad que construye. ¿Cómo fortalecer el rol de las instituciones frente a los desafíos contemporáneos?”, aunque como señalamos previamente la presencia del Presidente no está garantizada. La organización señaló a Caras y Caretas que podría concurrir alguien en su lugar, como el secretario Alejandro Sánchez, o el prosecretario Jorge Díaz.