Parlamento y Fe: "no hay ninguna afectación a la laicidad", dijo diputado frenteamplista

En la mañana del miércoles Caras y Caretas publicó la grilla completa de actividades y sus participantes, entre los que se destacan la excabildante Lorena Quintana, el filósofo Miguel Pastorino, el rabino conservador Daniel Dolinsky, políticos argentinos, y la prometida presencia del presidente Yamandú Orsi (que no ha sido confirmada por Presidencia de la República).

Para conocer más sobre el trasfondo del evento Caras y Caretas dialogó con el diputado frenteamplista Alvaro Lima (Salto). El legislador evitó referirse a los cuestionamientos que recibe la organización Parlamento y Fe, de representar al cristianismo conservador, en cuanto al rechazo a la diversidad sexual, los feminismos, el aborto y la eutanasia.

Entre tanto explicó que Parlamento y Fe internacional “es un movimiento que está dirigido a parlamentarios, integrantes de gobiernos, representantes de Estados que tienen afinidad y que profesan la fe cristiana, en sus diferentes denominaciones”. Es decir que participan cristianos de diferentes ramas como católicos, y protestantes. No está prevista la presencia de religiones de matriz afro, ni musulmana, pero sí del judaísmo.

Parlamento y Fe Internacional nace en Buenos Aires en el año 2008 “con una fuerte impronta de parlamentarios y miembros de gobiernos evangélicos” y a partir de ese momento “ha habido una apertura muy amplia”, detalló Lima.

El legislador se integró al movimiento “en mayo de este año” cuando fue invitado a participar “de unas jornadas en Buenos Aires”, pero el legislador nacionalista Amarilla “es el adelantado de Uruguay, que se sumó primero a esta organización entre 2009 y 2010”, explicó. “Nos plegamos a la organización porque la impronta legislativa y política que tenemos y nuestra formación está muy vinculada a la fe cristiana”, aclaró. “De hecho, nuestro ingreso al Frente Amplio fue a partir del Partido Demócrata Cristiano”, ahondó.

En esta ocasión “Parlamento y Fe está desembarcando en nuestro país en forma orgánica e institucional y atreviéndose a desarrollar una primera jornada académica de reflexión, de aportación de información, por eso la modalidad y trabajo ha previsto varios paneles con conferencistas”, profundizó. Lima es “el único diputado frenteamplista en calidad de expositor en las jornadas” pero afirma que “algunos diputados y probablemente algún senador también esté asistiendo a dichas jornadas”, subrayó.

“La invitación se cursó a todos los legisladores, a todas las Juntas Departamentales del país, al Congreso de Intendentes -y por ende a las 19 Intendencias del país-, al Congreso Nacional de Ediles, y al Plenario Nacional de Municipios”, destacó. “Nos encargamos de que todo el espectro político y gubernamental estuviera invitado y por supuesto organizaciones sociales, diferentes representantes de denominaciones eclesiásticas, investigadores”, desarrolló.

“Hay un espectro muy amplio y rico, que tienen un corte netamente académico, reflexivo” y hay una línea transversal “que refiere al compromiso como parlamentarios y quienes están en los diferentes niveles de gobiernos de la función pública, con una convicción de fe”, resaltó. En su caso, Lima va a exponer en la mañana (Torre de Antel) sobre “la transparencia en la gestión pública”.

Visto bueno

“Lo hemos hablado en la bancada del Frente Amplio, a quienes hemos informado de la actividad, que también se vincula con la visita del Papa León XIV”, apuntó. La participación “la hago con el respaldo de la bancada, pero sin representarla de forma orgánica”, puntualizó. “Lo hago a título personal, pero he tenido receptividad y respaldo, además de total libertad para poder actuar”, destacó. “Los temas que se plantean son de gran actualidad y tienen que ver con las políticas públicas de gobierno”, subrayó.

Está prevista en el cierre la presencia del presidente de la República para lo que se movió” el presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Goñi “y en caso de que Orsi no pudiera participar quizás alguien de Presidencia, con la investidura institucional que eso conlleva pueda hacerse presente”, matizó.

También concurrirán desde Argentina Luciano Bongarra (presidente y fundador de Parlamento y Fe) y Claudio Singolani que “legislador de la provincia de Buenos Aires, de pasado kirchnerista, y luego estuvo con Sergio Massa”, apuntó.

Contenido

“De ninguna manera se trata de una actividad de corte religioso” la grilla de conferencias y paneles “tiene que ver con temas de actualidad y que están en la agenda de cualquier gobierno de la región y por eso hay participantes que vienen desde la República Argentina”, anunció.

“La amplitud y pluralismo nos legitima a poder expresarnos libremente en el ámbito legislativo” sin embargo “no vamos a sentarnos en el hemiciclo del Parlamento a legislar, no hay ninguna afectación a la laicidad”, argumentó.

Dentro de las actividades “hay un capítulo que refiere a la transparencia, a la corrupción y al buen proceder del gobernante” porque se observa “que hay un terreno que va ganando el crimen organizado”, cuestionó. “Antes lo mirábamos muy distante en algunas regiones de América Latina, hoy día está muy presente en nuestro país”, sostuvo. “Ese poder se va filtrando y en definitiva se vuelve peligroso para la democracia”, complementó.

Consultado sobre si los abusos vinculadas al tratamiento de personas en situación de calle y con adicciones en los centros de evacuación del Sistema Nacional de Emergencia, administrados por Bethania, que la organización Ni Todo Está Perdido (Nitep) denunció ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social con el acompañamiento de la Defensoría del Vecino de Montevideo son parte de las reflexiones del evento Lima respondió que “no están en la agenda de Parlamento y Fe”. Tampoco los cuestionamientos que ha recibido Beraca sobre trabajo precario y hacinamiento de los usuarios.

“En la bancada frenteamplista sí se ha tratado este tema, incluso se han recibido delegaciones, organizaciones, se hace de forma permanente”, insistió. “Cuando se denuncia hay que investigar, hay que fiscalizar”, profundizó.

“Las políticas de fiscalización desde hace muchísimo tiempo en nuestro país necesitan de una robustez que no tienen” y eso va generando con el tiempo “el desánimo, la decepción y provoca problemas al gobierno de turno”, reflexionó.

“Bienvenida la posibilidad de generar una agenda de trabajo común y que se puedan establecer a través de esas investigaciones, el esclarecimiento de situaciones confusas que generan situaciones indeseables para determinar responsabilidades y las sanciones correspondientes”, indicó.

Organizaciones cristianas

El evento de parlamento y Fe tiene un costado importante en el vínculo de las organizaciones religiosas con la política social y el abordaje de problemas sociales.

“Podemos enumerar un sin número de convenios” desde el Instituto del Niño y el Adolscente Uruguayo o del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (para menores en infracción con la ley) que “se han celebrado con organizaciones de corte religioso, y eso no está yendo contra la libertad de culto que reglamenta nuestra Constitución”, expresó.

“Yo fui asesor jurídico de la congregación salesiana y trabajé 16 años en un convenio con el Estado”, dijo. Hay “innumerables convenios que certifican el relacionamiento de los gobiernos desde la restauración democrática, cualquiera sean los partidos con organizaciones religiosas”, detalló.

“Las jornadas van a ser de mucha pluralidad, de mucha experiencia compartida, información y sobre todo de tratar de generar acuerdos y consensos porque ahí vamos a estar representados todos los partidos políticos”, analizó. Aunque no detalló cuáles son los acuerdos que pretenden alcanzar.