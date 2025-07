"Se escandalizan": Caggiani fustigó a la oposición por cuestionamientos sobre pasaportes

Marcha atrás sin renuncias

El senador explicó que los ciudadanos que deban viajar a países con objeciones podrán acceder gratuitamente y con trámite preferencial al pasaporte anterior. Aseguró que la decisión no implica una admisión de error, sino una solución práctica para evitar problemas individuales.

“La renuncia del canciller no tiene sentido. El pasaporte lo emite el Ministerio del Interior, no la Cancillería. Buscar responsabilidades políticas donde no las hay es un sinsentido”, enfatizó, apuntando directamente a los sectores de la oposición que pidieron la salida del canciller Mario Lubetkin.

En este sentido, criticó el uso político del tema: “Algunos legisladores deberían defender más la soberanía nacional. Están demasiado preocupados por lo que dicen los países centrales y se olvidan de cómo estos aplican una migración selectiva: aceptan uruguayos, pero no si nacieron en Cuba o Venezuela, por ejemplo”.

Derechos fundamentales y doble vara

Caggiani destacó que la modificación fue celebrada en su momento por todos los sectores políticos y recordó que el objetivo era facilitar el acceso al pasaporte a uruguayos legalizados o hijos de uruguayos nacidos en el exterior, que venían enfrentando trabas administrativas o situaciones de discriminación.

“El lugar de nacimiento no puede ser motivo para limitar la circulación de una persona. Lo que estamos haciendo es proteger el derecho a la movilidad y evitar cualquier forma de discriminación. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo, no si las declaraciones del canciller son más o menos simpáticas”, sentenció.

El legislador también reprochó el cambio de postura de algunos sectores del Partido Nacional: “Antes promovían movilizaciones junto a venezolanos y cubanos por sus derechos, y ahora sueltan la mano. Esa doble moral es parte del problema”.

Pasaporte vigente y garantías

Caggiani informó que los 17.000 pasaportes nuevos ya emitidos siguen teniendo plena vigencia. Aclaró que los países tienen diferentes tiempos de homologación y que el gobierno uruguayo está trabajando para despejar cualquier duda que persista, especialmente con Alemania y Japón. “Francia ya aceptó el documento. En el resto, se está esperando una resolución, sin apuros ni imposiciones”, señaló.

Para cerrar, llamó a la responsabilidad política y a dejar de lado el oportunismo: “Este tema ya está solucionado. Lo importante es garantizar que todos los uruguayos, sin importar dónde nacieron, puedan ejercer sus derechos. Lo demás es ruido político”.