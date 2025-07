Uruguay se posiciona en Asia y África y abre "mercados como nunca"

Orsi mantuvo una reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, quien anunció que prevén abrir la embajada india en Uruguay. "Son todas señales muy fuertes”, añadió.

Lubetkin calificó de “fabulosa” la reunión que mantuvo Orsi con el primer mandatario de India, Narendra Modi. Según contó, el encuentro duró más de media hora y Modi llegó con un documento de seis páginas para detallar las líneas de cooperación en las que trabajará con Uruguay. En ese sentido, se anunció que India abrirá una embajada en Uruguay y que están interesados en la cooperación y la inversión en tecnología, en la industria química farmacéutica, en seguridad y en infraestructura ferroviaria. A su vez, Modi invitó a Orsi a visitar India y lo mismo hizo Orsi con su par, quien aceptó la invitación y visitará Uruguay. Aún no se confirmó la fecha en la que se concretará la visita.

"Como nunca, la apertura de Uruguay al mundo", dijo el canciller Lubertkin.

Además, consultado sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la aplicación de un arancel extra para países alineados con el Brics, Lubetkin respondió que no lo escuchó y planteó: "Dónde está Uruguay en este momento. Sobre los temas de las acciones y contracciones arancelarias, hay mucho para hablar. Nosotros no firmamos ningún documento, no somos parte del Brics".

Uruguay invitado al G20

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, evaluó positivamente la participación de Uruguay en la cumbre de los BRICS, que se desarrolló entre el 6 y el 7 de julio. Antes de partir hacia Malasia para firmar un acuerdo con los países del sudeste asiático, el canciller confirmó que Sudáfrica invitó a Uruguay a la próxima reunión del G20 .

Lubetkin, que entre este martes y miércoles firmará un acuerdo con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, sobre el cual dijo que significará un “antes y un después” de las relaciones entre Uruguay y el continente asiático, destacó que en estos meses de política exterior nuestro país logró posicionarse en el concierto internacional. En ese sentido, valoró que antes de fin de año se concretará el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y que también se acordó con la Asociación Europea de Libre Comercio.

“No puede haber discusión en cómo nos estamos colocando en Asia y en África”, dijo Lubetkin, y valoró que Uruguay presidirá el Mercosur en el segundo semestre del próximo año, lo que se suma a que también presidirá la Celac y el Consenso de Brasilia.