Sánchez cruzó a Raffo:"¿A qué directorio debería ingresar una propuesta que no existe?"

Raffo expresó que Antel no puede “comprar los derechos para televisar” ya que no es un canal de televisión.

“En todo caso se podría hablar de derechos de streaming, que es otro tema, que es ver desde tu dispositivo algún partido de fútbol, como ya lo ha hecho Antel a través de un convenio con Disney Plus”, indicó.

Asimismo, reveló que no ha habido una propuesta formal al respecto. Sin embargo, si la hubiera, calcula que el costo rondaría entre los US$ 150 y los US$ 200 millones.

“No tenemos que tomar decisiones a las apresuradas ni por que un dicho sea popular ni por que caiga simpático con todos los uruguayos decir que la empresa de telecomunicaciones va a tener el fútbol para todos”, manifestó.

Para Raffo “hay que razonar con números, pensando en lo que son las tarifas que se le cobra hoy a la gente en Uruguay”.

“Ninguna inversión que no tenga retorno es bueno hacerla porque la terminan pagando con su bolsillo todos los uruguayos. Ante este tipo de decisiones hay que poner la razón antes que el corazón”, completó.

La respuesta de Sánchez

Sánchez compartió estas declaraciones de Raffo a través de X y cuestionó: “¿De qué propuesta están hablando?”

“¿A qué directorio debería ingresar una propuesta que no existe?”, reforzó.