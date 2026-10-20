Industria frigorífica en conflicto por nuevo convenio colectivo

No obstante, y "con el objetivo de retomar la negociación", la Foica reestructuró su propia propuesta y presentó una nueva. "La respuesta fue la misma: mantener una propuesta por debajo de los lineamientos", sostuvo.

"Como no lográbamos avances, el viernes -16 de octubre- realizamos un plenario nacional y resolvimos declararnos en conflicto", subrayó.

Nueva propuesta

Respondiendo a esa declaración, el Poder Ejecutivo "se comunicó con nosotros y nos manifestó su intención de presentar una propuesta". Le dijimos que esa posibilidad no es incompatible con estar en conflicto: la propuesta que llegue del Ejecutivo la vamos a analizar".

Indicó que la industria frigorífica tiene una particularidad: "es muy heterogénea". Hay 36 frigoríficos en el país y, dentro de ese universo, existen diferentes situaciones. Algunos tienen trabajo estable; otros reducen la actividad y envían a sus trabajadores al seguro de paro por reducción o suspensión. Después, hay plantas que llevan un tiempo importante sin actividad".

Realidad de la industria

Para los trabajadores, el Consejo de Salarios es un ámbito que "está un poco vacío". ¿Por qué? Porque en la industria hay una doble negociación. Por un lado, están las plantas que dependen de la negociación colectiva en el Consejo de Salarios, donde se establecen los salarios mínimos. Por otro, tenemos convenios internos por planta que superan esos mínimos y contemplan aspectos vinculados a la productividad".

Esa realidad implica que "las plantas que dependen del Consejo de Salarios son las más pequeñas y no tienen sindicato". En cambio, las que están por encima de esos mínimos negocian sus propias condiciones". Esto supone que las empresas de las plantas más grandes pueden decir: "Negocien lo que quieran". Pero las otras saben que no tienen sindicatos ni fuerza suficiente para pelear por mejores salarios y condiciones. Además, cualquier propuesta que se presente puede terminar siendo rechazada por la patronal. Esa es la realidad".

La industria frigorífica emplea entre 12.000 y 13.000 trabajadores. "Después están las otras actividades, como la chacinería, la avícola y la tripería, que también forman parte de la cadena y reúnen, en conjunto, alrededor de 18.000 trabajadores", concluyó.