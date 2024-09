Estudiantes de bachillerato denuncian cambio de plan que afecta la formación

El cambio de plan a mitad de su formación también genera incertidumbre. Para los estudiantes, este nuevo esquema interfiere en la continuidad educativa, ya que comenzaron su formación con un currículo que ahora se ve alterado. La adaptación a este nuevo enfoque pedagógico sin una transición adecuada podría afectar su rendimiento académico y generar dificultades adicionales a la hora de completar sus estudios.

A todo esto, se suma la “desconfianza institucional” que provocó este cambio, ya que los estudiantes sienten que su esfuerzo y compromiso fue subestimados por parte de las autoridades educativas al introducir esta modificación sin una consulta previa. Esta situación deterioró la relación entre la institución y los alumnos, afectando su percepción y motivación hacia el sistema educativo.

"Tenemos derecho a culminar el bachillerato con el plan que iniciamos"

En diálogo con Caras y Caretas, Florencia Areco, estudiante de Informática Tecnológica, expresó la preocupación de los estudiantes con el cambio de plan: "Nosotros estábamos seguros de que no nos iba a tocar este cambio de plan porque estamos dentro de los plazos para terminar el bachillerato que iniciamos. Sin embargo, nos enteramos hace poco que en tercer año nos van a implementar el nuevo plan, lo que implica una reducción de horas de estudio. Van a fusionar materias como base de datos, diseño web y programación en una sola, que se va a llamar Programación Full Stack, y en lugar de tener más horas dedicadas a cada materia, vamos a tener solo cuatro horas semanales".

Con respecto al cambio en el nombre del título de egreso, expresó: "Hasta ahora íbamos a recibir el título de Bachiller en Informática Tecnológica con especialización en Desarrollo y Soporte, Desarrollo Web o Videojuegos, pero con este cambio no sabemos si esas especializaciones van a seguir. Además, el título a Tecnologías de la Información no refleja lo que venimos estudiando. Creemos que la especialización en un área es importante a la hora de introducirse en el mercado laboral".

Y añadió: "Consideramos que tenemos el derecho de poder culminar el bachillerato en el plan que iniciamos. Eso es lo primero que planteamos, poder reivindicar ese derecho. Nosotros elegimos y nos comprometimos a hacer un curso del que ya sabíamos todo el programa y este cambio nos tomó de sorpresa. Estamos bastante preocupados".

Sin respuesta

Consultada por el diálogo con las autoridades, Areco explicó que intentaron generar instancias de intercambio por varias vías, pero que no recibieron respuestas. "Le mandé una carta al director general de UTU, Juan Pereyra, y a la subdirectora general, Laura Otamendi, pero no recibí respuestas. Solo un aviso diciendo que habían recibido el correo. En el Parlamento, le explicamos todo a un senador, le pedimos cita y él paso nuestro caso al Consejo de Educación y Cultura. Nos dijeron que no podían hacer mucho porque ANEP es una institución autónoma. Hoy tenemos una reunión con uno de los consejeros de Codicen, Julián Mazzoni, pero estamos con el tiempo contado", explicó la estudiante.

Areco también subrayó que no solo la orientación en Informática se ve afectada. "Estamos en contacto con estudiantes de otras orientaciones como deporte y construcción, que también están viendo cambios en sus planes. Nos estamos organizando para encontrar un lugar donde reunirnos y para movilizarnos".