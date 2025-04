China aplicará nuevas contramedidas si EEUU. persiste en chantajearla a través de aranceles

Este es un acto habitual de unilateralismo, proteccionismo y coacción económica, que ha provocado una vasta resistencia internacional. China condena con fuerza esto y se resiste con firmeza, declaró Lin.

«En las guerras comerciales y arancelarias nadie gana, y el proteccionismo no conduce a ninguna parte. No provocamos problemas ni nos intimidamos. Presionar y amenazar no es la manera correcta de tratar con China«, subrayó Lin.

«China adoptará las acciones requeridas para proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos», agregó.

Como respuesta a otra pregunta en la conferencia de prensa regular del martes acerca de posibles contramedidas, Lin sostuvo que no se pueden infringir los derechos legítimos de China, ni se pueden transgredir su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo.

«Seguiremos tomando medidas firmes y contundentes para salvaguardar nuestros derechos e intereses legítimos», afirmó el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

(Vía Telesur)