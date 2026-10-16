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Sociedad hombre | asado | secuestrado

Estuvo 10 horas encadenado

Hombre fue secuestrado en su casa de Plácido Ellauri por dos hombres a los que invitó a un asado

Investigan el secuestro de un hombre en Plácido Ellauri por parte de dos sujetos que lo encadenaron y lo intentaron matar, pero el arma falló, dijo la víctima.

Hombre fue secuestrado en Plácido Ellauri.

Hombre fue secuestrado en Plácido Ellauri.
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Por Redacción Caras y Caretas

Efectivos de la Guardia Republicana lograron rescatar a un hombre de 37 años que había sido secuestrado en su propia vivienda ubicada en Camino Capitán Tula y Pasaje 2 de Febrero, en el barrio Plácido Ellauri, por parte de dos individuos a los que había invitado a comer un asado.

Un patrullero del Centro de Comando Unificado de la Jefatura de Policía de Montevideo que recorría la zona sobre la 3:30 de la madrugada de este viernes advirtió la situación y asistió al hombre que, tras 10 horas de cautiverio, había intentado salir de la casa rompiendo el vidrio de una ventana para pedir auxilio.

Según consignó Subrayado, el hombre denunció que el jueves a las 15:30 recibió a dos hombres para comer un asado. Ambos llegaron en un auto Hyundai blanco. La víctima dijo que a uno de ellos, de 32 años, lo conocía de la cárcel.

Según su relato, los dos hombres lo agarraron del cuello y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Después lo maniataron y lo dejaron retenido en la vivienda.

Lo intentaron matar y el tiro no salió: un hombre detenido

El hombre, que tiene tres antecedentes penales, relató que lo encadenaron y luego intentaron matarlo con un arma de fuego, pero el disparo no salió porque el arma falló. Señaló que dos personas estuvieron involucradas en su secuestro.

Los policías de la Guardia Republicana establecieron un perímetro de seguridad y detuvieron a un hombre de 32 años, poseedor de dos antecedentes penales, como el principal sospechoso y le incautaron revólver con cartuchería. Ahora buscan al otro hombre.

la víctima fue trasladada a un centro de salud, donde le constataron hematomas en la espalda y el pecho, golpes en la boca y el cuello, y lesiones en las muñecas y los codos.

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