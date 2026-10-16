Efectivos de la Guardia Republicana lograron rescatar a un hombre de 37 años que había sido secuestrado en su propia vivienda ubicada en Camino Capitán Tula y Pasaje 2 de Febrero, en el barrio Plácido Ellauri, por parte de dos individuos a los que había invitado a comer un asado.
Estuvo 10 horas encadenado
Hombre fue secuestrado en su casa de Plácido Ellauri por dos hombres a los que invitó a un asado
Investigan el secuestro de un hombre en Plácido Ellauri por parte de dos sujetos que lo encadenaron y lo intentaron matar, pero el arma falló, dijo la víctima.