Hombre fue secuestrado en su casa de Plácido Ellauri por dos hombres a los que invitó a un asado

Según su relato, los dos hombres lo agarraron del cuello y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Después lo maniataron y lo dejaron retenido en la vivienda.

Lo intentaron matar y el tiro no salió: un hombre detenido

El hombre, que tiene tres antecedentes penales, relató que lo encadenaron y luego intentaron matarlo con un arma de fuego, pero el disparo no salió porque el arma falló. Señaló que dos personas estuvieron involucradas en su secuestro.

Los policías de la Guardia Republicana establecieron un perímetro de seguridad y detuvieron a un hombre de 32 años, poseedor de dos antecedentes penales, como el principal sospechoso y le incautaron revólver con cartuchería. Ahora buscan al otro hombre.

la víctima fue trasladada a un centro de salud, donde le constataron hematomas en la espalda y el pecho, golpes en la boca y el cuello, y lesiones en las muñecas y los codos.