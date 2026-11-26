Ladrón fue condenado a 16 meses de prisión

Finalmente, fue condenado por la comisión de reiterados delitos de Hurto, uno de ellos en grado de tentativa, tres delitos de Hurto especialmente agravados, dos de ellos en grado de tentativa, un delito de resistencia al arresto, todos ellos en régimen de reiteración real entre sí en calidad de autor, a la pena de 16 meses de prisión de cumplimiento efectivo.