La Fiscalía Departamental de Canelones de 1er Turno obtuvo la condena en proceso abreviado de un hombre que el pasado 13 de noviembre se arrojó por la ventana de un hotel en el Centro de Montevideo, desde una altura de alrededor de 20 metros, tras resistirse al arresto e intentar escapar de la Policía.
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El indagado, que tenía orden de detención, sufrió fractura en uno de sus brazos y estuvo internado en un centro hospitalario.
Ladrón fue condenado a 16 meses de prisión
Finalmente, fue condenado por la comisión de reiterados delitos de Hurto, uno de ellos en grado de tentativa, tres delitos de Hurto especialmente agravados, dos de ellos en grado de tentativa, un delito de resistencia al arresto, todos ellos en régimen de reiteración real entre sí en calidad de autor, a la pena de 16 meses de prisión de cumplimiento efectivo.
El hombre también estaba requerido por una serie de hurtos ocurridos en la madrugada del 30 de setiembre en la ciudad de San Ramón (Canelones) y había sido identificado por cámaras de vigilancia y en las declaraciones de testigos.
Inclusive, una vez internado luego de su detención, sustrajo dinero de la otra persona que estaba internada en la misma sala.