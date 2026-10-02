Una adolescente fue imputada por agredir a una maestra, en un violento episodio ocurrido el pasado 17 de setiembre en la Escuela 326 del barrio Plácido Ellauri, que luego motivó un paro de 24 horas de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) en Montevideo.
Violencia
Una adolescente fue imputada por agredir a maestra en Escuela de Plácido Ellauri
La maestra fue golpeada y tirada al piso por la hermana de un alumno que se estaba peleando que con otros niños el patio de la Escuela 326 en Plácido Ellauri.