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Sociedad adolescente | imputada | Plácido Ellauri

Violencia

Una adolescente fue imputada por agredir a maestra en Escuela de Plácido Ellauri

La maestra fue golpeada y tirada al piso por la hermana de un alumno que se estaba peleando que con otros niños el patio de la Escuela 326 en Plácido Ellauri.

Agresora de maestra deberá cumpir una medida socioeducativa no privativa de libertad.

Agresora de maestra deberá cumpir una medida socioeducativa no privativa de libertad.
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Por Redacción Caras y Caretas

Una adolescente fue imputada por agredir a una maestra, en un violento episodio ocurrido el pasado 17 de setiembre en la Escuela 326 del barrio Plácido Ellauri, que luego motivó un paro de 24 horas de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) en Montevideo.

La maestra fue agredida y tirada al piso por la adolescente en el patio de la escuela ubicada en Leandro Gómez y San Martín, cuando se estaban peleando unos niños, entre ellos el sobrino de la agresora.

Tras una investigación, el pasado 25 de setiembre la Fiscalía de Adolescentes de 1er Turno determinó que la adolescente sea responsabilizada por dos infracciones graves a la ley penal, tipificadas como un delito de agresión a trabajadores de la educación, en concurso formal con un delito de lesiones personales especialmente agravado, cometidos contra una integrante del personal del centro educativo en ejercicio de sus funciones.

Medida socioeducativa para agresora de maestra

Como consecuencia de lo actuado por la Fiscalía, la Justicia impuso a la adolescente una medida socioeducativa no privativa de libertad, consistente en siete meses de libertad asistida, así como la prohibición de comunicación y de acercamiento respecto de la víctima, a fin de resguardar su integridad y evitar cualquier situación de revictimización.

"Las agresiones contra quienes desempeñan tareas educativas no constituyen hechos aislados ni admisibles, pues afectan no solo a las personas directamente involucradas sino también al derecho de niños, niñas y adolescentes a aprender en entornos seguros y respetuosos", indicó la Fiscalía en un comunicado

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