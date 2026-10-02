Una adolescente fue imputada por agredir a maestra en Escuela de Plácido Ellauri

Medida socioeducativa para agresora de maestra

Como consecuencia de lo actuado por la Fiscalía, la Justicia impuso a la adolescente una medida socioeducativa no privativa de libertad, consistente en siete meses de libertad asistida, así como la prohibición de comunicación y de acercamiento respecto de la víctima, a fin de resguardar su integridad y evitar cualquier situación de revictimización.

"Las agresiones contra quienes desempeñan tareas educativas no constituyen hechos aislados ni admisibles, pues afectan no solo a las personas directamente involucradas sino también al derecho de niños, niñas y adolescentes a aprender en entornos seguros y respetuosos", indicó la Fiscalía en un comunicado